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İmamoğlu: Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor
İmamoğlu: Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolar kurunun 11 lirayı aşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Liramızın hızla değersizleşmesi... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T21:07+0300
2021-11-18T21:07+0300
türkiye
dolar
merkez bankası
dolar/tl
ekrem imamoğlu
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Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Böylece eylül, ekim ve kasım ayı toplantılarında toplamda 400 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Kararın açıklanmasının ardından sert yükselen dolar, akşam saatlerinde 11 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilikle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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dolar, merkez bankası, dolar/tl, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor

21:07 18.11.2021
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© DHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolar kurunun 11 lirayı aşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz" dedi.
Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Böylece eylül, ekim ve kasım ayı toplantılarında toplamda 400 baz puanlık indirim yapılmış oldu.
Kararın açıklanmasının ardından sert yükselen dolar, akşam saatlerinde 11 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.
Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilikle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye için olduğu gibi İstanbul’un da en az 10 yıllık yatırımlarını bugünden planlamamız, geleceği görebilmemiz gerekirdi. Oysa, Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz."
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