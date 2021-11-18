https://tr.sputniknews.com/20211118/imamoglu-turk-liramizin-hizla-degersizlesmesi-yuzunden-her-gun-butcemizi-revize-etmekle-ugrasiyor-1050941410.html

İmamoğlu: Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor

İmamoğlu: Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolar kurunun 11 lirayı aşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Liramızın hızla değersizleşmesi... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T21:07+0300

2021-11-18T21:07+0300

2021-11-18T21:07+0300

türkiye

dolar

merkez bankası

dolar/tl

ekrem imamoğlu

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Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Böylece eylül, ekim ve kasım ayı toplantılarında toplamda 400 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Kararın açıklanmasının ardından sert yükselen dolar, akşam saatlerinde 11 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilikle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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dolar, merkez bankası, dolar/tl, ekrem imamoğlu