İmamoğlu: Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Böylece eylül, ekim ve kasım ayı toplantılarında toplamda 400 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Kararın açıklanmasının ardından sert yükselen dolar, akşam saatlerinde 11 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilikle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolar kurunun 11 lirayı aşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz" dedi.
Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Böylece eylül, ekim ve kasım ayı toplantılarında toplamda 400 baz puanlık indirim yapılmış oldu.
Kararın açıklanmasının ardından sert yükselen dolar, akşam saatlerinde 11 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.
Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilikle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye için olduğu gibi İstanbul’un da en az 10 yıllık yatırımlarını bugünden planlamamız, geleceği görebilmemiz gerekirdi. Oysa, Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz."
Türkiye için olduğu gibi İstanbul’un da en az 10 yıllık yatırımlarını bugünden planlamamız, geleceği görebilmemiz gerekirdi. Oysa, Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz.