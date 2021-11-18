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https://tr.sputniknews.com/20211118/israil-cumhurbaskani-herzog-ile-cumhurbaskani-erdogan-telefonda-gorustu-1050926144.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T13:58+0300
2021-11-18T13:58+0300
2021-11-18T14:11+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
israil
türkiye
çift
tutuklama
açıklama
serbest
teşekkür
serbest bırakma
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Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, İsrailli çiftin serbest bırakılması nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiği bildirildi.
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recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, çift, tutuklama, açıklama, serbest, teşekkür, serbest bırakma, isaac herzog
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
13:58 18.11.2021 (güncellendi: 14:11 18.11.2021)
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, İsrailli çiftin serbest bırakılması nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiği bildirildi.