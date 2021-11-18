https://tr.sputniknews.com/20211118/lukasenkodan-abye-2-bin-gocmenin-tahliyesi-icin-avrupaya-insani-koridor-acilsin-1050937202.html

Lukaşenko’dan AB’ye: 2 bin göçmenin tahliyesi için Avrupa’ya insani koridor açılsın

Lukaşenko’dan AB’ye: 2 bin göçmenin tahliyesi için Avrupa’ya insani koridor açılsın

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa Birliği’ne Belarus-Polonya sınırındaki kampta kalan 2 bin kişi için Almanya’ya uzanan bir insani koridor... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T18:36+0300

2021-11-18T18:36+0300

2021-11-18T18:37+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

belarus

aleksandr lukaşenko

haberler

polonya

göçmen

sınır

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Belarus Devlet Başkanlığı Sözcüsü Natalya Esmont’a göre, Lukaşenko, Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel’le gerçekleştirdiği görüşme sırasında sınırdaki göçmenler için insani koridor kurulmasını teklif etti.Esmont, “Biz mümkün olduğunca kalan 5 bin kişinin de isterlerse ülkelerine dönmesi için destek verme sorumluluğu üstleniyoruz. Angela Merkel de anlaşmalar doğrultusunda AB ile görüşmeler yürütecek. Görüşeceği konular arasında Almanya’ya uzanan bir insani koridor kurulması da var. Bugün biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Maalesef sadece yaklaşık 400 göçmen ülkesine dönmeye razı oldu. Net olarak söyleyecek olursak uçakla bugün 374 yolcu gitti, bunlar ağırlıklı olarak Irak vatandaşı” ifadelerini kullandı.Esmont, AB’nin henüz verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtti.Minsk daha önce Belarus’ta yaklaşık 7 bin göçmen olduğunu bildirmişti.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.

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belarus, aleksandr lukaşenko, haberler, polonya, göçmen, sınır