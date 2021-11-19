https://tr.sputniknews.com/20211119/10-gundur-kayip-olan-muslumenin-cansiz-bedeni-bulundu-1050958824.html

10 gündür kayıp olan Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı

10 gündür kayıp olan Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

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kayıp

mersin

türkiye

müslüme yağal

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10 gündür aranan Müslüme Yağal'ın cansız bedeninin kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi. Küçük kızın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ne olmuştu? Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye 10 gün boyunca arama çalışmaları gerçekleştirdi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda drone ve arama kurtarma köpekleri de kullanıldı.Ayrıca, kaçırılma ihtimali dahilinde, savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvurulduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211116/3-yasindaki-muslume-7-gundur-araniyor-1050867583.html

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kayıp, mersin, müslüme yağal