https://tr.sputniknews.com/20211119/abdde-3-doz-moderna-asisinin-yetiskinlere-uygulanmasi-icin-onay-1050969859.html

ABD'de Pfizer- BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık

ABD'de Pfizer- BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık

ABD'de Moderna ve Pfizer-BioNTech'in tüm yetişkinlere 3. doz aşı uygulaması yapılması yönündeki başvuruları karara bağlandı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T16:23+0300

2021-11-19T16:23+0300

2021-11-19T17:26+0300

abd

kovid-19

moderna

pfizer

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech ile Moderna’nın koronavirüs 3. doz aşılarının tüm yetişkinlere uygulanması başvurusunu onayladı. FDA, bir sonraki aşama olarak 3. doz aşı onayını ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) gönderdi. CDC tavsiye komitesinin, Pfizer-BioNTech ile Moderna Kovid-19 destek aşılarının 18 yaş ve üzerine uygulanmasını bugün oylaması bekleniyor. Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın 3. doz aşıları, mevcut durumda ABD'de sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor. Alman BioNTech ile birlikte Kovid-19 aşısı üreten Amerikan Pfizer firması 10 Kasım’da, Moderna da dün, 3. doz Kovid-19 güçlendirici aşısının tüm 18 yaş üzerine uygulanabilmesi izni için FDA’ya başvurmuştu.

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abd, kovid-19, moderna, pfizer, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)