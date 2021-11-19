Çin'in Guicou eyaletinden Avrupa kıtasına ilk aktarmasız yük treni seferi başladı

Guicou Ticaret Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre müzik enstrümanları, elektronik aletler ve seramik malzemeler taşıyan trenin 3 Aralık'ta başkent Moskova'nın yakınındaki Vorsino kentine ulaşması bekleniyor. Herhangi bir aktarmanın yapılmayacağı seferde, tren İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli sınır kapısından Rusya'ya geçecek. Çin'in göreli daha az gelişmiş bölgelerinden biri olan Guicou'dan yüklenen mallar, daha önce Çongçing, Çıngdu ve Şian kentlerinden kalkan trenlerle Avrupa ve Orta Asya ülkelerine taşınıyordu. Yeni tren rotası, 53 gün süren deniz yolu aktarmalı taşıma rotasına göre taşıma süresini 15 gün kısaltacak. Rusya'nın ardından Polonya ve Almanya gibi diğer Avrupa destinasyonlarına da aktarmasız tren seferlerinin düzenlenmesi planlanıyor.
Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinden Avrupa kıtasına ilk aktarmasız yük treni seferi, Rusya'ya doğru yola çıktı.
Guicou Ticaret Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre müzik enstrümanları, elektronik aletler ve seramik malzemeler taşıyan trenin 3 Aralık'ta başkent Moskova'nın yakınındaki Vorsino kentine ulaşması bekleniyor.
Herhangi bir aktarmanın yapılmayacağı seferde, tren İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli sınır kapısından Rusya'ya geçecek.
Çin'in göreli daha az gelişmiş bölgelerinden biri olan Guicou'dan yüklenen mallar, daha önce Çongçing, Çıngdu ve Şian kentlerinden kalkan trenlerle Avrupa ve Orta Asya ülkelerine taşınıyordu.
The first China-Europe freight train launched by Guizhou Province set off from Dulaying Railway Station in Guiyang on Thursday. Loaded with 50 containers of local goods and products, it is expected to arrive at Volsino Station in Moscow, Russia after a 15-day journey. pic.twitter.com/af4CoSmTkq