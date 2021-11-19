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Çin'in Guicou eyaletinden Avrupa kıtasına ilk aktarmasız yük treni seferi başladı
Çin'in Guicou eyaletinden Avrupa kıtasına ilk aktarmasız yük treni seferi başladı
Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinden Avrupa kıtasına ilk aktarmasız yük treni seferi, Rusya'ya doğru yola çıktı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T10:28+0300
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Guicou Ticaret Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre müzik enstrümanları, elektronik aletler ve seramik malzemeler taşıyan trenin 3 Aralık'ta başkent Moskova'nın yakınındaki Vorsino kentine ulaşması bekleniyor. Herhangi bir aktarmanın yapılmayacağı seferde, tren İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli sınır kapısından Rusya'ya geçecek. Çin'in göreli daha az gelişmiş bölgelerinden biri olan Guicou'dan yüklenen mallar, daha önce Çongçing, Çıngdu ve Şian kentlerinden kalkan trenlerle Avrupa ve Orta Asya ülkelerine taşınıyordu. Yeni tren rotası, 53 gün süren deniz yolu aktarmalı taşıma rotasına göre taşıma süresini 15 gün kısaltacak. Rusya'nın ardından Polonya ve Almanya gibi diğer Avrupa destinasyonlarına da aktarmasız tren seferlerinin düzenlenmesi planlanıyor.
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avrupa, rusya, çin, tren

Çin'in Guicou eyaletinden Avrupa kıtasına ilk aktarmasız yük treni seferi başladı

10:28 19.11.2021 (güncellendi: 10:31 19.11.2021)
© AA / Hüseyin YıldızTren yolu
Tren yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA / Hüseyin Yıldız
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Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinden Avrupa kıtasına ilk aktarmasız yük treni seferi, Rusya'ya doğru yola çıktı.
Guicou Ticaret Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre müzik enstrümanları, elektronik aletler ve seramik malzemeler taşıyan trenin 3 Aralık'ta başkent Moskova'nın yakınındaki Vorsino kentine ulaşması bekleniyor.
Herhangi bir aktarmanın yapılmayacağı seferde, tren İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli sınır kapısından Rusya'ya geçecek.
Çin'in göreli daha az gelişmiş bölgelerinden biri olan Guicou'dan yüklenen mallar, daha önce Çongçing, Çıngdu ve Şian kentlerinden kalkan trenlerle Avrupa ve Orta Asya ülkelerine taşınıyordu.
Yeni tren rotası, 53 gün süren deniz yolu aktarmalı taşıma rotasına göre taşıma süresini 15 gün kısaltacak.
Rusya'nın ardından Polonya ve Almanya gibi diğer Avrupa destinasyonlarına da aktarmasız tren seferlerinin düzenlenmesi planlanıyor.
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