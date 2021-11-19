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Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem
15:52 19.11.2021 (güncellendi: 16:21 19.11.2021)
© AADeprem
© AA
Ayrıntılar geliyor
Erzurum Köprüköy'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 15.40'ta Erzurum'un Köprüköy merkezli 5.1 büyüklüğünde, 6.94 km derinliğinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 19, 2021
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Köprüköy (Erzurum)
Tarih-Saat : 19.11.2021, 15:40:51 TSİ
Enlem : 39.8315 N
Boylam : 41.8718 E
Derinlik : 6.94 km
Detay : https://t.co/vQMEo4GkAE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Geçmiş olsun Erzurum.— AFAD (@AFADBaskanlik) November 19, 2021
Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/EEvgEW724q
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini 5 km olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 19, 2021
TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) https://t.co/7Xj7PAHTwk
19.11.2021, 15:40:51 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
'Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor'
Erzurum Valisi Oktay Memiş, bazı köylerden ihbar geldiğini ancak can kaybına dair bir ihbar olmadığını açıkladı.
Memiş, "Panik yapılmamasını önemle istirham ediyorum. Vatandaşlarımız güvende olduklarını kendileri değerlendirebilirler. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan bize bir talep olmadı. Konuyu takip ediyoruz, şu an çok yeni durum. İlçenin kaymakamı, AFAD il müdürümüz hareket halinde. İhbar aldığımız bir kaç köy var. O köylere jandarmamız uluşmak üzere. Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor. Fakat can kaybına ilişkin bize gelen bir bilgi yok. Köprüköy, bizim küçük ölçekli ilçelerimizden. Köylerde olduğu için köylerde nüfusumuz çok az değildir. Ancak nüfusun çok önemi yok bir tek vatandaşımızın bile sağlığı bizim için çok önemli" diye konuştu.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki son durumu @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/zNJrO0xVWV— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 19, 2021
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Depremin merkez üssü olan köylerde yıkım olduğu duyumu geldi. Tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Erzurum il Müdürlüğü ekiplerinin incelemeler için bölgeye sev edildiğini duyurdu.