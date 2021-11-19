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Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum Köprüköy'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T15:52+0300
2021-11-19T16:21+0300
deprem
erzurum
politika
afad
yıkım
kandilli rasathanesi
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AFAD, saat 15.40'ta Erzurum'un Köprüköy merkezli 5.1 büyüklüğünde, 6.94 km derinliğinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini 5 km olarak açıkladı. 'Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor'Erzurum Valisi Oktay Memiş, bazı köylerden ihbar geldiğini ancak can kaybına dair bir ihbar olmadığını açıkladı. Memiş, "Panik yapılmamasını önemle istirham ediyorum. Vatandaşlarımız güvende olduklarını kendileri değerlendirebilirler. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan bize bir talep olmadı. Konuyu takip ediyoruz, şu an çok yeni durum. İlçenin kaymakamı, AFAD il müdürümüz hareket halinde. İhbar aldığımız bir kaç köy var. O köylere jandarmamız uluşmak üzere. Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor. Fakat can kaybına ilişkin bize gelen bir bilgi yok. Köprüköy, bizim küçük ölçekli ilçelerimizden. Köylerde olduğu için köylerde nüfusumuz çok az değildir. Ancak nüfusun çok önemi yok bir tek vatandaşımızın bile sağlığı bizim için çok önemli" diye konuştu.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Depremin merkez üssü olan köylerde yıkım olduğu duyumu geldi. Tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Erzurum il Müdürlüğü ekiplerinin incelemeler için bölgeye sev edildiğini duyurdu.
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deprem, erzurum, afad, yıkım, kandilli rasathanesi

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

15:52 19.11.2021 (güncellendi: 16:21 19.11.2021)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Erzurum Köprüköy'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 15.40'ta Erzurum'un Köprüköy merkezli 5.1 büyüklüğünde, 6.94 km derinliğinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini 5 km olarak açıkladı.

'Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor'

Erzurum Valisi Oktay Memiş, bazı köylerden ihbar geldiğini ancak can kaybına dair bir ihbar olmadığını açıkladı.
Memiş, "Panik yapılmamasını önemle istirham ediyorum. Vatandaşlarımız güvende olduklarını kendileri değerlendirebilirler. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan bize bir talep olmadı. Konuyu takip ediyoruz, şu an çok yeni durum. İlçenin kaymakamı, AFAD il müdürümüz hareket halinde. İhbar aldığımız bir kaç köy var. O köylere jandarmamız uluşmak üzere. Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor. Fakat can kaybına ilişkin bize gelen bir bilgi yok. Köprüköy, bizim küçük ölçekli ilçelerimizden. Köylerde olduğu için köylerde nüfusumuz çok az değildir. Ancak nüfusun çok önemi yok bir tek vatandaşımızın bile sağlığı bizim için çok önemli" diye konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Depremin merkez üssü olan köylerde yıkım olduğu duyumu geldi. Tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Erzurum il Müdürlüğü ekiplerinin incelemeler için bölgeye sev edildiğini duyurdu.
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