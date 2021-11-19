https://tr.sputniknews.com/20211119/gurcistan-adalet-bakani-saakasvili-askeri-hapishaneye-sevk-edilecek--1050970757.html

Gürcistan Adalet Bakanı: Saakaşvili askeri hapishaneye sevk edilecek

Gürcistan Adalet Bakanı: Saakaşvili askeri hapishaneye sevk edilecek

Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze, ülkenin eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin hapishane hastanesinden Gori kentindeki bir askeri hastaneye sevk... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T16:50+0300

2021-11-19T16:50+0300

2021-11-19T16:50+0300

gürcistan

mihail saakaşvili

hapishane

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Basın toplantısında konuşan Bregadze, “Tutuklu olan Saakaşvili’yi Gori kentindeki askeri hastaneye sevk etmeyi teklif ediyoruz. Burası kendisinin sağlığı ve güvenliğinin devlet tarafından azami düzeyde korunacağı bir yer. Bu kararla yalnızca Mihail Saakaşvili’nin değil, diğer birçok insanın da sağlığı ve hayatını koruyoruz” ifadelerini kullandı. Bregadze, tedavinin ardından Saakaşvili’nin Rustavi cezaevine götürüleceğini ifade etti. Bregade, muhalifler tarafından, nakil işlemlerinin aksamasına yol açabilecek herhangi bir provokasyonun gerçekleştirilmesi durumunda ise Saakaşvili’nin hapishane hastanesine geri götürüleceğini söyledi. Muhaliflerin eylemi Saakaşvili hastaneye gidene dek sürecek Muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket’in lideri Nikola Melia da Saakaşvili’yi askeri hastanede görene kadar parlamento binasının önündeki eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Melia, şu anda Saakaşvili’nin nakil teklifine vereceği yanıtı beklediklerini ve bu teklifi kabul edeceğinden emin olduğunu kaydetti. Rus basınının aktardığına göre parlamentonun önünde Saakaşvili’ye destek amaçlı düzenlenen eylem sakin geçiyor. 53 yaşındaki Saakaşvili, hapishanede gardiyanların saldırısına uğradığını ve can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtmişti. Saakaşvili’nin tutuklanması geçen yılki parlamento seçimlerine dayanan siyasi krizi tırmandırmıştı. Muhalefet bu seçimlerin hileli olduğunu savunuyor. Tutuklanma olayı aynı zamanda son 10 yılın en büyükleri arasında görülebilecek hükümet karşıtı protestolara yol açmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, yaklaşık yedi haftadır açlık grevi yapan Saakaşvili’nin güvenliğini sağlamaları yönünde talimat vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211112/mihail-saakasvili-aclik-grevini-sonlandiracagini-acikladi-1050725158.html

https://tr.sputniknews.com/20211029/gurcistan-basbakani-garibasvili-saakasvili-uzun-sure-hapiste-kalacak-1050284572.html

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gürcistan, mihail saakaşvili, hapishane