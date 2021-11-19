https://tr.sputniknews.com/20211119/milli-savunma-bakanligi-askeri-arac-kazasinda-agir-yaralan-astsubay-ustcavus-sehit-oldu-1050949547.html

Milli Savunma Bakanlığı: Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T04:55+0300

2021-11-19T04:55+0300

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türkiye

uludere

şırnak

şehit

milli savunma bakanlığı (msb)

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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım 2021 tarihinde Astsubay Üstçavuş Cihan GEÇİT askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

türkiye

uludere

şırnak

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uludere, şırnak, şehit, milli savunma bakanlığı (msb)