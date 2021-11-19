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Milli Savunma Bakanlığı: Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T04:55+0300
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türkiye
uludere
şırnak
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım 2021 tarihinde Astsubay Üstçavuş Cihan GEÇİT askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
türkiye
uludere
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uludere, şırnak, şehit, milli savunma bakanlığı (msb)

Milli Savunma Bakanlığı: Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu

04:55 19.11.2021
© AAMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım 2021 tarihinde Astsubay Üstçavuş Cihan GEÇİT askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
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