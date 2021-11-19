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PKK üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Omar Souleyman serbest bırakıldı
PKK üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Omar Souleyman serbest bırakıldı
PKK/YPG terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Souleyman çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T03:09+0300
2021-11-19T03:09+0300
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omar souleyman
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Almanya’da yaşadığı dönemde verdiği bir konserde Abdullah Öcalan’ı övücü konuşma yaptığı iddiasıyla, Şanlıurfa’da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Souleyman lakaplı Omar Almasikh, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Souleyman, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.Suriyeli ünlü sanatçı Omar Souleyman olarak bilinen Omar Almasikh, Şanlıurfa’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla PKK/PYD’ye üye olmak suçundan gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olan Omar Souleyman’ın Karaköprü’de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh, gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/sanliurfada-gozaltina-alinan-suriyeli-sarkici-omar-souleyman-adliyeye-sevk-edildi-1050940567.html
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serbest bırakma, omar souleyman

PKK üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Omar Souleyman serbest bırakıldı

03:09 19.11.2021
© Fotoğraf : TwitterSuriyeli sanatçı Omar Souleyman, terör örgütü uyeliğinden gözaltına alındı
Suriyeli sanatçı Omar Souleyman, terör örgütü uyeliğinden gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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PKK/YPG terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Souleyman çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Almanya’da yaşadığı dönemde verdiği bir konserde Abdullah Öcalan’ı övücü konuşma yaptığı iddiasıyla, Şanlıurfa’da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Souleyman lakaplı Omar Almasikh, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Souleyman, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Suriyeli ünlü sanatçı Omar Souleyman olarak bilinen Omar Almasikh, Şanlıurfa’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla PKK/PYD’ye üye olmak suçundan gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olan Omar Souleyman’ın Karaköprü’de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh, gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
YAŞAM
Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman, adliyeye sevk edildi
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