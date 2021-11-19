https://tr.sputniknews.com/20211119/sabah-programi-sunucularina-dunyanin-en-buyuk-penisi-gosterildi-tepkileri-viral-oldu-1050975454.html
Sabah programı sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi, tepkileri viral oldu
Sabah programı sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi, tepkileri viral oldu
İngiltere'de sabahları yayınlanan bir televizyon programında, program sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi. Sunucuların tepkileri sosyal medyada... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T19:14+0300
2021-11-19T19:14+0300
2021-11-19T19:14+0300
yaşam
fotoğraf
ingiltere
penis
sunucu
görüntü
program
tepki
tv
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Jonah Falcon, birçok kişiye tanıdık gelmese de Google'da 'dünyanın en büyük penisi' araması yapıldığında kullanıcıların karşısına çıkan ilk isim olarak biliniyor.Daha önce 2012'de bir programa katılan Falcon, penisi sayesinde hayatında yaşadığı çeşitli karşılaşmalar hakkında Phillip Schofield ve yardımcı sunucu Josie Gibson'a ayrıntılı bilgi verdi.Program sırasında Falcon'un telefonundan penisinin fotoğrafını sunuculara göstermesi ve sunucuların penisin büyüklüğüne verdiği tepki sosyal medyada viral oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210702/cinsel-birliktelik-sirasinda-penisi-kirilan-adam-tip-tarihine-gecti-1044870875.html
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fotoğraf, ingiltere, penis, sunucu, görüntü, program, tepki, tv
Sabah programı sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi, tepkileri viral oldu
İngiltere'de sabahları yayınlanan bir televizyon programında, program sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi. Sunucuların tepkileri sosyal medyada viral oldu.
Jonah Falcon, birçok kişiye tanıdık gelmese de Google'da 'dünyanın en büyük penisi' araması yapıldığında kullanıcıların karşısına çıkan ilk isim olarak biliniyor.
Daha önce 2012'de bir programa katılan Falcon, penisi sayesinde hayatında yaşadığı çeşitli karşılaşmalar hakkında Phillip Schofield ve yardımcı sunucu Josie Gibson'a ayrıntılı bilgi verdi.
Program sırasında Falcon'un telefonundan penisinin fotoğrafını sunuculara göstermesi ve sunucuların penisin büyüklüğüne verdiği tepki sosyal medyada viral oldu.