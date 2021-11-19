https://tr.sputniknews.com/20211119/sabah-programi-sunucularina-dunyanin-en-buyuk-penisi-gosterildi-tepkileri-viral-oldu-1050975454.html

Sabah programı sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi, tepkileri viral oldu

Sabah programı sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi, tepkileri viral oldu

İngiltere'de sabahları yayınlanan bir televizyon programında, program sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi. Sunucuların tepkileri sosyal medyada... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T19:14+0300

2021-11-19T19:14+0300

2021-11-19T19:14+0300

yaşam

fotoğraf

ingiltere

penis

sunucu

görüntü

program

tepki

tv

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Jonah Falcon, birçok kişiye tanıdık gelmese de Google'da 'dünyanın en büyük penisi' araması yapıldığında kullanıcıların karşısına çıkan ilk isim olarak biliniyor.Daha önce 2012'de bir programa katılan Falcon, penisi sayesinde hayatında yaşadığı çeşitli karşılaşmalar hakkında Phillip Schofield ve yardımcı sunucu Josie Gibson'a ayrıntılı bilgi verdi.Program sırasında Falcon'un telefonundan penisinin fotoğrafını sunuculara göstermesi ve sunucuların penisin büyüklüğüne verdiği tepki sosyal medyada viral oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210702/cinsel-birliktelik-sirasinda-penisi-kirilan-adam-tip-tarihine-gecti-1044870875.html

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