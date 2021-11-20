https://tr.sputniknews.com/20211120/lukasenko-belarusa-savas-acma-cabalarina-karsi-uyardi-fasizme-karsi-birlikte-savastik-1050994803.html

Lukaşenko, Belarus’a savaş açma çabalarına karşı uyardı: Faşizme karşı birlikte savaştık

Lukaşenko, Belarus’a savaş açma çabalarına karşı uyardı: Faşizme karşı birlikte savaştık

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine savaş açma çabalarına ilişkin, "Siz bize tapmalısınız. Tapmalı! Çünkü faşizme karşı biz savaştık. Hatta... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T21:38+0300

2021-11-20T21:38+0300

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus’a karşı savaş açma çabalarına karşı uyarıda bulunarak, "Bu savaşın içine NATO ve Rusya da çekilir. Bu da nükleer savaş demek" dedi.Lukaşenko, İngiliz BBC’ye verdiği röportajda, “Siz bize tapmalısınız. Tapmalı! Çünkü faşizme karşı biz savaştık. Hatta galiba sizinle koalisyon içindeydik. Hatırlamıyor musunuz? Hep puro ile gezip onu içen amcayı (İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz hükümetine liderlik eden Winston Churchill’i kastediyor) ve bizdeki pipoluyu (Sovyetler Birliği lideri) hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Siz henüz Belarus halkı karşısında İkinci Dünya Savaşı’nın bedelini ödemediniz. Kayıplarımızın bedelini ödemediniz. Savaştan henüz 100 yıl bile geçmedi, ama siz şimdiden bu eve girerek yeni savaş çıkarmaya çalışıyorsunuz” ifadesini kullandı.Lukaşenko, “Belarus’ta bir savaş çıkarırsak NATO ve Rusya’nın da bu savaşa çekileceğini anlıyorsunuz, değil mi? Bu nükleer savaş olur” diye kaydetti.

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avrupa, rusya, belarus, nato, aleksandr lukaşenko