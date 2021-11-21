https://tr.sputniknews.com/20211121/doc-dr-savascidan-kus-gribi-uyarisi-daha-bulasici-ve-daha-oldurucu-1051001610.html
Doç. Dr. Savaşçı’dan ‘kuş gribi’ uyarısı: Daha bulaşıcı ve daha öldürücü
Doç. Dr. Savaşçı’dan ‘kuş gribi’ uyarısı: Daha bulaşıcı ve daha öldürücü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, corona virüse göre daha bulaşıcı ve öldürücü olan kuş gribinin 14 ülkeye... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T11:42+0300
2021-11-21T11:42+0300
2021-11-21T11:42+0300
yaşam
avrupa
türkiye
açıklama
kuş gribi
uyarı
salgın
sağlık bilimleri üniversitesi (sbü)
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dünyada artışa geçen kuş gribi vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribinin özellikle 2003’te karşılarına çıktığını hatırlatarak, “14 ülkede ortaya çıktı. Burada dikkat edilecek husus; özellikle kümes hayvancılığı ile uğraşanlar bir hayvan ölümü ya da kendilerinde öksürük, ateş, eklem, kas ağrısı gibi grip belirtileri görürlerse mutlaka yetkili yerel mercilere haber vermeleri gerekiyor. Eğer bir şeyleri saklarsalar ne yazık ki yine salgın boyutunda vaka artışları ülkeden ülkeye de yayılarak yeniden ekstra sıkıntılar yaşayabiliriz” dedi.'14 ülkede ortaya çıktı'Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribinin corona virüse göre daha tehlikeli olduğunu kaydederek, “Ne yazık ki corona virüse göre daha bulaştırıcı ve daha öldürücü. Vakaların yarısına yakını hayatını kaybedebiliyor. Yüzde 51 ölüm oranı mevcut. Yayılmaması, bulaşmaması ve yakalanmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle kanatlı hayvan üreticileri, şirketler, ferdi vatandaşlar, çiftçilerimiz çok uyanık olması lazım. En ufak şüpheli durumda mutlaka yerel yetkililere haber vermesi gerekiyor” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211119/kus-gribi-yeniden-kapiya-dayandi-tarim-ve-orman-bakanliginda-koordinasyon-kurulu-olusturulacak-1050957330.html
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avrupa, türkiye, açıklama, kuş gribi, uyarı, salgın, sağlık bilimleri üniversitesi (sbü)
Doç. Dr. Savaşçı’dan ‘kuş gribi’ uyarısı: Daha bulaşıcı ve daha öldürücü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, corona virüse göre daha bulaşıcı ve öldürücü olan kuş gribinin 14 ülkeye yayıldığını söyledi. Savaşçı, "Öksürük, ateş, eklem, kas ağrısı gibi grip belirtileri görürlerse mutlaka yetkili yerel mercilere haber vermeleri gerekiyor" dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dünyada artışa geçen kuş gribi vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribinin özellikle 2003’te karşılarına çıktığını hatırlatarak, “14 ülkede ortaya çıktı. Burada dikkat edilecek husus; özellikle kümes hayvancılığı ile uğraşanlar bir hayvan ölümü ya da kendilerinde öksürük, ateş, eklem, kas ağrısı gibi grip belirtileri görürlerse mutlaka yetkili yerel mercilere haber vermeleri gerekiyor. Eğer bir şeyleri saklarsalar ne yazık ki yine salgın boyutunda vaka artışları ülkeden ülkeye de yayılarak yeniden ekstra sıkıntılar yaşayabiliriz” dedi.
'14 ülkede ortaya çıktı'
Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribinin corona virüse göre daha tehlikeli olduğunu kaydederek, “Ne yazık ki corona virüse göre daha bulaştırıcı ve daha öldürücü. Vakaların yarısına yakını hayatını kaybedebiliyor. Yüzde 51 ölüm oranı mevcut. Yayılmaması, bulaşmaması ve yakalanmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle kanatlı hayvan üreticileri, şirketler, ferdi vatandaşlar, çiftçilerimiz çok uyanık olması lazım. En ufak şüpheli durumda mutlaka yerel yetkililere haber vermesi gerekiyor” diye konuştu.