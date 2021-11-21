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Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Esenyurt'ta aralarında alacak verecek davası olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T15:42+0300
2021-11-21T15:42+0300
2021-11-21T15:42+0300
türkiye
esenyurt
ölüm
kavga
sokak
tüfek
pompalı tüfek
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Aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup sokakta kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve polis özel harekât ekipleri sevk edildi.Silahların kullandığı kavgada vurulan bir kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar hemen hastaneye götürdü. Ağır yaralı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar da bir tüfek ele geçirildi.Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ederken olayda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavisi devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/esenyurtta-seyir-halindeki-ticari-taksi-yandi-1050735619.html
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esenyurt, ölüm, kavga, sokak, tüfek, pompalı tüfek
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Esenyurt'ta aralarında alacak verecek davası olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Aralarında
alacak verecek meselesi olan iki grup sokakta kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve polis özel harekât ekipleri sevk edildi.
Silahların kullandığı kavgada vurulan bir kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar hemen hastaneye götürdü. Ağır yaralı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay sonrası 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar da bir tüfek ele geçirildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ederken olayda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavisi devam ediyor.