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Fransa'da 'Sarı Yelekler' protestolarının 3. yılı: Göstericilerle polis arasında çatışma çıktı
Fransa'da 'Sarı Yelekler' protestolarının 3. yılı: Göstericilerle polis arasında çatışma çıktı
Fransa'da Sarı Yelekler, gösterilerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde sokağa çıkarken... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T06:35+0300
2021-11-21T06:47+0300
dünya
fransa
polis müdahalesi
sarı yelekler
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Başkent Paris'te Ekonomi Bakanlığının yanındaki meydanda toplanan binlerce sarı yelekli eylemci, Victor et Helene Basch Meydanı'na yürüdü.Polis yürüyüş sırasında birçok kez kordon oluşturarak eylemcilerin yürümesini engelledi. Eylem sırasında polis ile protestocular arasında çatışmalar çıktı. Polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.Polisin, bazı eylemcileri copla darbettiği de görüldü. Göstericiler, birçok çöp bidonunu ve çeşitli maddeleri ateşe verdi.Eylemde bulunan gönüllü sağlık çalışanları, polisin kullandığı biber gazı nedeniyle yaralanan birçok kişiye tıbbi müdahalede bulundu.Macron yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan eylemciler, "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız." gibi sloganları attı.Gösteride, kamyonun üzerine Macron, Paris Emniyet Müdürü Dider Lallement ve ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili karikatürler asıldı. Karikatürler hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.Paris'teki eylemde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentin yanı sıra ülkenin çok sayıdaki kentinde gösteriler düzenlendi.'Hükümet ve Emniyet Müdürlüğü (şiddet olaylarının çıkmasını) istiyor'Sarı Yelekler lideri Jerome Rodrigues yaptığı açıklamada, eylemlerin akaryakıt zamlarına tepki olarak başladığını, bugün akaryakıt fiyatlarının 3 sene öncesine göre yüzde 20 yüksek olduğunu söyledi.Rodrigues, "(3 yıldır) Taleplerimize hiçbir yanıt alamıyoruz. Baskıdan ve şiddetten başka bir şey yok. 3 sene süren (gösteriler) başarısızlık olarak adlandırılamaz. Henüz kazanmadık." dedi.Ülkede insanların ekonomik zorluklar yaşadığını belirten Rodrigues, "Cumhurbaşkanı 100 avro veriyor ama biz çalıştığımızın karşılığını almak istiyoruz. Biz para istemiyoruz, bize verilmesi gerekenin verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.Rodrigues. 3 yıl önceki taleplerinin hala geçerli olduğunu kaydederek, "Sosyal ve vergi adaleti, demokrasi ve yöneticilere yapılan ayrıcalıkların sona ermesini istiyoruz." dedi.Talepler yerine getirilene kadar gösterilere devam edeceklerini ifade eden Rodrigues, eylemlerde yaşanan şiddete ilişkin, "Şiddet üretiliyor. (Polis) Göstericiler etrafında kordon oluşturuyor. Bu Danıştay tarafından yasaklandı. Bu şekilde şiddet olayları çıkıyor. Hükümet ve Emniyet Müdürlüğü bunu istiyor." ifadelerini kullandı.3 yıl önce başladı17 Kasım 2018'de akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ve zamanla Macron yönetimine karşı isyana ve öfkeye dönüşen Sarı Yelekler eylemleri, ülkede toplumsal ve siyasi krizlere neden olmuştu.Başkent Paris'te yaklaşık 300 bin kişinin katılımıyla eyleme başlayan Sarı Yelekler gösterilerinde, son yılların en büyük şiddet olayları yaşanmıştı. Paris ve çeşitli kentlerin sokakları, polis ile eylemciler arasındaki çatışmalara, araçların ve çeşitli maddelerin ateşe verilmesine sahne olmuştu.Gösterilerde polisin protestoculara ve gazetecilere uyguladığı şiddet, tartışılan konuların başında geliyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede getirilen tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geçen yıl pek gösteri düzenleyemeyen Sarı Yelekler, son aylarda cumartesi günleri eylemler yapsa da katılım çok düşük olmuştu.Eylemlerde, polis şiddeti nedeniyle 127'si gazeteci olmak üzere 770 kişi yaralandı, 5 kişinin eli koptu, 30 kişi gözünü kaybetti.Toplam 11 kişinin öldüğü gösterilerde 4 kişi, polisin kullandığı savunma araçları nedeniyle yaşamını yitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20200912/sari-yelekler-aylar-sonra-yeniden-sokaklara-cikti-pariste-222-kisi-gozaltina-alindi-1042834302.html
https://tr.sputniknews.com/20190128/plastik-mermi-yuzunden-gozunu-kaybeden-sari-yelek-lider-rodrigues-davaci-olacak-ne-olursa-olsun-pasifitst-durusu-koruyacagim-1037326401.html
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fransa, polis müdahalesi, sarı yelekler

Fransa'da 'Sarı Yelekler' protestolarının 3. yılı: Göstericilerle polis arasında çatışma çıktı

06:35 21.11.2021 (güncellendi: 06:47 21.11.2021)
© AAFransa'da Sarı Yelekler, gösterilerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde sokağa çıkarken, başkent Paris'teki eylemde şiddet olayları çıktı.
Fransa'da Sarı Yelekler, gösterilerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde sokağa çıkarken, başkent Paris'teki eylemde şiddet olayları çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AA
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Fransa'da Sarı Yelekler, gösterilerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde sokağa çıkarken, başkent Paris'teki eylemde şiddet olayları çıktı.
Başkent Paris'te Ekonomi Bakanlığının yanındaki meydanda toplanan binlerce sarı yelekli eylemci, Victor et Helene Basch Meydanı'na yürüdü.
Polis yürüyüş sırasında birçok kez kordon oluşturarak eylemcilerin yürümesini engelledi. Eylem sırasında polis ile protestocular arasında çatışmalar çıktı. Polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Polisin, bazı eylemcileri copla darbettiği de görüldü. Göstericiler, birçok çöp bidonunu ve çeşitli maddeleri ateşe verdi.
Eylemde bulunan gönüllü sağlık çalışanları, polisin kullandığı biber gazı nedeniyle yaralanan birçok kişiye tıbbi müdahalede bulundu.
Macron yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan eylemciler, "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız." gibi sloganları attı.
Gösteride, kamyonun üzerine Macron, Paris Emniyet Müdürü Dider Lallement ve ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili karikatürler asıldı. Karikatürler hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.
Paris'teki eylemde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentin yanı sıra ülkenin çok sayıdaki kentinde gösteriler düzenlendi.

'Hükümet ve Emniyet Müdürlüğü (şiddet olaylarının çıkmasını) istiyor'

Sarı Yelekler lideri Jerome Rodrigues yaptığı açıklamada, eylemlerin akaryakıt zamlarına tepki olarak başladığını, bugün akaryakıt fiyatlarının 3 sene öncesine göre yüzde 20 yüksek olduğunu söyledi.
Rodrigues, "(3 yıldır) Taleplerimize hiçbir yanıt alamıyoruz. Baskıdan ve şiddetten başka bir şey yok. 3 sene süren (gösteriler) başarısızlık olarak adlandırılamaz. Henüz kazanmadık." dedi.
Ülkede insanların ekonomik zorluklar yaşadığını belirten Rodrigues, "Cumhurbaşkanı 100 avro veriyor ama biz çalıştığımızın karşılığını almak istiyoruz. Biz para istemiyoruz, bize verilmesi gerekenin verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
Rodrigues. 3 yıl önceki taleplerinin hala geçerli olduğunu kaydederek, "Sosyal ve vergi adaleti, demokrasi ve yöneticilere yapılan ayrıcalıkların sona ermesini istiyoruz." dedi.
Talepler yerine getirilene kadar gösterilere devam edeceklerini ifade eden Rodrigues, eylemlerde yaşanan şiddete ilişkin, "Şiddet üretiliyor. (Polis) Göstericiler etrafında kordon oluşturuyor. Bu Danıştay tarafından yasaklandı. Bu şekilde şiddet olayları çıkıyor. Hükümet ve Emniyet Müdürlüğü bunu istiyor." ifadelerini kullandı.
Fransa'da Sarı Yelekler, dört ay sonra yeniden ülke genelinde gösteriler düzenlerken başkent Paris’teki eylemde 222 kişi gözaltına alındı.  - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2020
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Sarı Yelekler aylar sonra yeniden sokaklara çıktı, Paris'te 222 kişi gözaltına alındı
12 Eylül 2020, 18:13

3 yıl önce başladı

17 Kasım 2018'de akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ve zamanla Macron yönetimine karşı isyana ve öfkeye dönüşen Sarı Yelekler eylemleri, ülkede toplumsal ve siyasi krizlere neden olmuştu.
Başkent Paris'te yaklaşık 300 bin kişinin katılımıyla eyleme başlayan Sarı Yelekler gösterilerinde, son yılların en büyük şiddet olayları yaşanmıştı. Paris ve çeşitli kentlerin sokakları, polis ile eylemciler arasındaki çatışmalara, araçların ve çeşitli maddelerin ateşe verilmesine sahne olmuştu.
Gösterilerde polisin protestoculara ve gazetecilere uyguladığı şiddet, tartışılan konuların başında geliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede getirilen tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geçen yıl pek gösteri düzenleyemeyen Sarı Yelekler, son aylarda cumartesi günleri eylemler yapsa da katılım çok düşük olmuştu.
Eylemlerde, polis şiddeti nedeniyle 127'si gazeteci olmak üzere 770 kişi yaralandı, 5 kişinin eli koptu, 30 kişi gözünü kaybetti.
Toplam 11 kişinin öldüğü gösterilerde 4 kişi, polisin kullandığı savunma araçları nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sarı Yelekler’in liderlerinden Jerome Rodrigues - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2019
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