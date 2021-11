Hamas lideri Heniyye: Türkiye'nin Filistin davasına yönelik siyasi düzeyde kilit bir rolü var

https://tr.sputniknews.com/20211121/hamas-lideri-heniyye-turkiyenin-filistin-davasina-yonelik-siyasi-duzeyde-kilit-bir-rolu-var-1050997744.html

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik siyasi düzeyde kilit bir rolü olduğunu söyledi. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

Hamas Hareketine ait El-Aksa televizyon kanalına konuşan Heniyye, Türkiye'nin Filistin davası ile ilgili tutumu, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka konularında değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin Filistin davası ile ilgili tutumuna saygı duyduklarını dile getiren Heniyye, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası platformlarda Türkiye'nin Filistin davası ile ilgili tutumunu ifade ediyor. Türkiye'nin bu tutumunu takdir ediyoruz ve saygı duyuyoruz. Türkiye'nin Filistin davasına yönelik siyasi düzeyde kilit bir rolü var." ifadelerini kullandı.Heniyye, Türk halkı ve insani yardım kuruluşlarının Filistin halkına sağladığı insani destekten övgüyle söz etti.'Suudi Arabistan'ın Filistinli tutuklulara yönelik kararları şok edici'Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular konusuna da değinen Heniyye, "Suudi Arabistan'ın Filistinli tutuklulara yönelik kararları şok edici. Bu kararlara şaşırdık. Bunun, Filistin davasını destekleyen ve kucaklayan bir ülke olarak bildiğimiz Suudi Arabistan olmadığını söylüyoruz" diye konuştu.Heniyye, Filistinli tutukluları serbest bırakması için Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu.'Hamas Gazze ablukasının kırılması için atılacak her adımı destekleyecek'İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 15 yıldır abluka uyguladığını hatırlatan Heniyye, abluka konusunda daha fazla sessiz kalamayacaklarını ve Hamas'ın ablukanın kırılması için atılacak her adımı destekleyeceğini dile getirdi.Heniyye, Gazze'nin yeniden inşası için gereken her şeyi yapmaya çalıştıklarını ve yeniden inşa sürecini hızlandırmak için Birleşmiş Milletler (BM), Mısır, Katar ve Türkiye ile temasları yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

