https://tr.sputniknews.com/20211121/taksicilerle-gorusen-sarigulden-imamogluna-taksici-esnafimizin-kursaginda-haram-para-yoktur-1051007041.html

Taksicilerle görüşen Sarıgül, İmamoğlu'nu eleştirdi: 'Kursağında haram lokma yoktur'

Taksicilerle görüşen Sarıgül, İmamoğlu'nu eleştirdi: 'Kursağında haram lokma yoktur'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Sarıgül, İBB Başkanı... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T16:08+0300

2021-11-21T16:08+0300

2021-11-21T16:11+0300

türkiye

chp

mustafa sarıgül

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ziyaret

taksi

taksici

ekrem imamoğlu

istanbul taksiciler birliği

istanbul taksiciler platformu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049825769_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_79ec62ca6d1248c13eeaad6c57262ab4.jpg

TDP Genel Başkanı Sarıgül, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret etti. Sarıgül'ü, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile taksiciler karşıladı.Taksicilerle kahvaltı eden Sarıgül, taksicilerin sorunlarını dinledi. Taksici bir babanın oğlu olduğunu ve geçmişte de taksici esnafının hep yanında yer aldığını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:"Şoför Hakkı Baba'nın oğlu olarak taksici kardeşlerimi ziyaret için buradayım. Bu siyasi bir program değil. Asla oy için burada bulunmuyorum. Ben sadece vefam gereği buradayım. Son dönemde bazı sorunlar yaşayan taksici kardeşlerime destek vermek için buradayım. Benim babam da sarı taksileri kullandı. Minibüsleri kullandı. Ben de eğitimimi sarı taksilerle yaptım. Bu taksiler olmasa ben burada olamazdım. Sarı taksilerdeki paranın ne kadar değerli olduğunu ve buradaki emeğin son damlasına kadar helal olduğunu çok iyi biliyorum."Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile taksiciler arasında yaşanan sorunda taksicilerin yanında olduğunu ifade eden Sarıgül, Ekrem İmamoğülu'nu hedef aldı. Sarıgül, "Bu sorunu en ilk acil eylem planlarımız arasına aldım. Taksiciler emekçi ve onurlu insanlardır. Yüce Allah çoluğunuzun çocuğunuzun ekmeğine göz koyan insanlardan sizi korusun" dedi.Plakanın bir ailenin güvencesi olduğunu savunan Sarıgül, "Dedesinden kalan plakalarını onurlarıyla yaşatmaya çalışan namuslu taksici kardeşlerimiz var. Plaka alın teridir, emektir. Burada bir ranta izin vermemek gerekir. Taksici esnafımızın kursağında haram para yoktur. Taksici esnafımızı mutlaka desteklememiz ve sahiplenmemiz gerekir" dedi.İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise İBB'nin son dönemde taksici esnafına sıkıntılar yaşattığını ve taksicileri itibarsızlaştırdığını iddia ederek, şunları söyledi:"Türkiye'nin en önemli şehrini yöneten kişi, namusuyla çalışan şu taksici kardeşlerime mafya, bağımlı diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kimse emeğimize ve plakamıza çökemez. Alın teriyle ailelerine para götüren taksici esnafımıza yapılan bu çirkin iddiaları şiddetle reddediyoruz. Sayın Sarıgül'e de bizlere verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz."Sarıgül, daha sonra esnafla hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211117/fazla-para-vermeyen-yolcuyu-kesici-aletle-minibusten-indiren-taksicinin-belgesi-iptal-edildi-1050898183.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, mustafa sarıgül, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ziyaret, taksi, taksici, ekrem imamoğlu, istanbul taksiciler birliği, istanbul taksiciler platformu, cumhuriyet halk partisi (chp), taksiciler odası, türkiye değişim partisi (tdp)