https://tr.sputniknews.com/20211122/-meteorolojiden-istanbul-icin-sari-kodlu-uyari--1051037396.html
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, İstanbul'da yarın kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T16:59+0300
2021-11-22T16:59+0300
2021-11-22T16:59+0300
yaşam
istanbul
türkiye
sel
meteoroloji
su baskını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050131198_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd45455ce186ea03400e06753c438578.jpg
İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini açıkladı.Sarı kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.Marmara için de uyarıMeteoroloji Marmara'nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/meteorolojiden-hafta-sonu-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1050951716.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050131198_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7dcb1fb9c7f44b9cdf10b57b73622e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, türkiye, sel, meteoroloji, su baskını
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, İstanbul'da yarın kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu.
İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini açıkladı.
Sarı kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
Marmara için de uyarı
Meteoroloji Marmara'nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.
Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.