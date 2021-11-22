https://tr.sputniknews.com/20211122/-meteorolojiden-istanbul-icin-sari-kodlu-uyari--1051037396.html

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, İstanbul'da yarın kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T16:59+0300

2021-11-22T16:59+0300

2021-11-22T16:59+0300

yaşam

istanbul

türkiye

sel

meteoroloji

su baskını

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İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini açıkladı.Sarı kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.Marmara için de uyarıMeteoroloji Marmara'nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211119/meteorolojiden-hafta-sonu-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1050951716.html

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istanbul, türkiye, sel, meteoroloji, su baskını