https://tr.sputniknews.com/20211122/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-ekrem-imamoglunu-cumhurbaskani-adayi-yaptirmama-stratejisi-izliyor-1051019619.html

Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaptırmama stratejisi izliyor

Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaptırmama stratejisi izliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı liderlerinin strateji savaşını “seçtirmeme oyunu” olarak niteledi ve "Kemal... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T09:31+0300

2021-11-22T09:31+0300

2021-11-22T09:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

abdülkadir selvi

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

cumhurbaşkanı adayı

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı stratejisini ele aldı. Yazısına, MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener arasında yaşananları hatırlatarak başlayan Selvi, şunları ifade etti:'Millet İttifakı 'seçtirmeme oyunu' oynuyor'"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor" ifadelerini kullanana Selvi, "2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı liderleri müthiş bir strateji savaşı veriyorlar. Mutlaka bir isim vermek gerekirse, 'seçtirmeme oyunu' oynuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yaptırmama stratejisi izliyor. Kılıçdaroğlu yayına her çıktığında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı soruluyor. O da 'Ankara ve İstanbul’da Belediye Meclisleri’nde çoğunluk değiliz. Belediye başkanlarımız aday olursa AK Parti onların yerine belediye başkanını seçer' diyor. Mansur Yavaş, bu tartışmanın kendisini yıpratacağını görüp kenara çekildi ancak Ekrem İmamoğlu’nun bunu inandırıcı bulmadığı, kendisinin önünü kesmek için üretilmiş bir gerekçe olarak gördüğü ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz, İmamoğlu aday olursa kazanma ihtimali daha güçlü şeklindeki değerlendirmelerden de rahatsız oluyor. 'Cumhurbaşkanını bir kişiye endekslemek yanlış olur' diyor. Toplumun beklentisi hatırlatıldığında ise 'Toplum bir popstar bekler' diye karşılık veriyor. Şundan eminim, Ekrem İmamoğlu’na ilişkin soruların dozu artarsa Kılıçdaroğlu sonunda, 'Adı Ekrem soyadı İmamoğlu olan kişi cumhurbaşkanı adayı olamaz' deyip işin içinden çıkacak. O kadar kızmış durumda" dedi.'İmamoğlu, kendisi dışındaki herkesin adaylığına karşı'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu belirten Selvi "Ekrem İmamoğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı. O, aslında kendisi dışındaki herkesin adaylığına karşı. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağı tezini işliyor. HDP ve İYİ Parti desteği ve ABD’nin teşviki ile masadan kendi isminin çıkacağını düşünüyor. 'Erdoğan karşısında kazanacak aday kim?' denildiğinde şansının güçlü olduğuna inanıyor. Ama Kılıçdaroğlu engelini de bir türlü aşamıyor. Gün gelir İmamoğlu da Hannibal gibi 'ya yeni bir yol bulur ya da yeni bir yol açar', siyaset bunun örnekleriyle dolu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211121/muharrem-inceden-adaylik-yorumu-en-cok-oyu-kim-aliyorsa-o-aday-olmalidir-1051008140.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, abdülkadir selvi, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, cumhurbaşkanı adayı