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Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaptırmama stratejisi izliyor
09:31 22.11.2021 (güncellendi: 09:52 22.11.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
© Fotoğraf : YouTube
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı liderlerinin strateji savaşını “seçtirmeme oyunu” olarak niteledi ve "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yaptırmama stratejisi izliyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı stratejisini ele aldı. Yazısına, MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener arasında yaşananları hatırlatarak başlayan Selvi, şunları ifade etti:
"Bahçeli ile Akşener arasında köprülerin atılmasına neden olan sürecin başlangıç noktası MHP liderinin, 'Hanımefendi biraz dinlenecek' çıkışı olmuştu. O günden itibaren Akşener ile MHP’nin arası daha çok açıldı. Bugün ise siyasette MHP ile İYİ Parti diye iki ayrı parti var. Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu’nun arasını açan ise, seçimlerden sonra eşleriyle birlikte baş başa yedikleri yemek olmuştu. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’ndan partinin başından çekilmesini ve doğal lider olmasını istemişti. Kılıçdaroğlu ise eşinin yanında yapılan bu teklifi hakaret olarak kabul etmiş, Muharrem İnce’ye karşı kılıcını çekmişti. Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile sonuçlanacak olan yürüyüşü, o yemekte başlamıştı. 1977 seçimlerinde CHP yüzde 42 oranında oy alınca Ecevit, çevre sokaktaki CHP Genel Merkezi’nin balkonuna çıkıp heyecanla bekleyen kitlelere seçim zaferini ilan etmişti. CHP’liler konvoylar oluşturup zafer turu atarken Güniz Sokak’tan geçip tam Demirel’in evinin önüne geldiklerinde, koro halinde 'Fincanı taştan oyarlar' türküsünü söylemişlerdi. Demirel ise yüzde 42 ile CHP tarihinin en yüksek oy oranına ulaşıp 213 milletvekili çıkaran Ecevit’in kurduğu hükümetin güvenoyu almasını engellemişti. Böylece asıl türküyü Demirel söylemişti."
'Millet İttifakı 'seçtirmeme oyunu' oynuyor'
"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor" ifadelerini kullanana Selvi, "2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı liderleri müthiş bir strateji savaşı veriyorlar. Mutlaka bir isim vermek gerekirse, 'seçtirmeme oyunu' oynuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yaptırmama stratejisi izliyor. Kılıçdaroğlu yayına her çıktığında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı soruluyor. O da 'Ankara ve İstanbul’da Belediye Meclisleri’nde çoğunluk değiliz. Belediye başkanlarımız aday olursa AK Parti onların yerine belediye başkanını seçer' diyor. Mansur Yavaş, bu tartışmanın kendisini yıpratacağını görüp kenara çekildi ancak Ekrem İmamoğlu’nun bunu inandırıcı bulmadığı, kendisinin önünü kesmek için üretilmiş bir gerekçe olarak gördüğü ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz, İmamoğlu aday olursa kazanma ihtimali daha güçlü şeklindeki değerlendirmelerden de rahatsız oluyor. 'Cumhurbaşkanını bir kişiye endekslemek yanlış olur' diyor. Toplumun beklentisi hatırlatıldığında ise 'Toplum bir popstar bekler' diye karşılık veriyor. Şundan eminim, Ekrem İmamoğlu’na ilişkin soruların dozu artarsa Kılıçdaroğlu sonunda, 'Adı Ekrem soyadı İmamoğlu olan kişi cumhurbaşkanı adayı olamaz' deyip işin içinden çıkacak. O kadar kızmış durumda" dedi.
'İmamoğlu, kendisi dışındaki herkesin adaylığına karşı'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu belirten Selvi "Ekrem İmamoğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı. O, aslında kendisi dışındaki herkesin adaylığına karşı. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağı tezini işliyor. HDP ve İYİ Parti desteği ve ABD’nin teşviki ile masadan kendi isminin çıkacağını düşünüyor. 'Erdoğan karşısında kazanacak aday kim?' denildiğinde şansının güçlü olduğuna inanıyor. Ama Kılıçdaroğlu engelini de bir türlü aşamıyor. Gün gelir İmamoğlu da Hannibal gibi 'ya yeni bir yol bulur ya da yeni bir yol açar', siyaset bunun örnekleriyle dolu" dedi.