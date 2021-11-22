https://tr.sputniknews.com/20211122/almanya-belarus-polonya-sinirindaki-gocmenleri-ulkeye-almasinin-soz-konusu-olmadigini-bildirdi-1051049123.html

Almanya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenleri ülkeye almasının söz konusu olmadığını bildirdi

Almanya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenleri ülkeye almasının söz konusu olmadığını bildirdi

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine çözüm bulabilmek için diplomatik çabalar sürerken Alman hükümeti, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Polonya... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T22:42+0300

2021-11-22T22:42+0300

2021-11-22T22:42+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

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Almanya'da federal hükümetten, Avrupa Birliği (AB) topraklarına girebilmek için Polonya-Belarus sınırında bekleyen göçmenlere ilişkin bir açıklama geldi. DW Türkçe'nin aktardığı haberde, Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'nın sınırdaki göçmenleri ülkeye almasının söz konusu olmadığını belirterek bunun, "Ne Almanya ne de Avrupa Birliği için kabul edilebilir bir çözüm olduğunu" söyledi. Merkel'in geçen hafta Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile görüşmesinin nedeninin, "Belarus-Polonya sınırındaki üzücü insani durum" olduğunu belirten Seibert, sınırdan göçmen alımının ise tartışmaya kapalı olduğunu olduğunu belirtti.Merkel ve AB, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya Belarus'a karşı uygulanan yaptırımlara misilleme yapma ve Polonya, Letonya ve Litvanya sınırlarında göçmen kaçakçılığını teşvik etme suçlaması yöneltiyor.Göçmen kaçakçılığı suçlamasını reddeden Lukaşenko ise Merkel'e "sözünde durmama" eleştirisinde bulundu. "Merkel bana bu sorunun AB düzleminde görüşüleceği sözünü verdi" diyen Lukaşenko, Belarus'un resmi haber ajansı Belta'ya yaptığı açıklamada, "Ama yaptıkları bu değil" dedi.Lukaşenko sınırda bekleyen göçmenlere istinaden "Almanlardan göçmenleri almalarını talep etmeliyiz" diye konuştu. Geçen haftaki Merkel-Lukaşenko görüşmesinin ardından Belarus liderliğinden yapılan açıklamada, görüşmede "Almanya'ya insani koridor açılmasının" gündeme geldiği belirtilmişti.

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