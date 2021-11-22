https://tr.sputniknews.com/20211122/arastirma-almanlarin-yuzde-70i-kovid-19-asisinin-zorunlu-hale-getirilmesinden-yana-1051050851.html

Araştırma: Almanların yüzde 70'i Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinden yana

Araştırma: Almanların yüzde 70'i Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinden yana

Almanya'da Civey Enstitüsü tarafından yürütülen bir kamuoyu araştırması, Almanların yüzdee 70'inin Kovid-19'a karşı aşılamanın zorunlu hale getirilmesinden... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T23:45+0300

2021-11-22T23:45+0300

2021-11-22T23:45+0300

koronavirüs

almanya

anket

araştırma

koronavirüs aşısı

aşı zorunluluğu

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Almanya'da Civey Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları Der Spiegel'de yayınlanan bir kamuoyu araştırmasına göre Almanların büyük çoğunluğu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın zorunlu kılınmasından yana.19 ile 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 7 bin 503 kişi katıldı.Almanların yüzde 70'inden fazlasının zorunlu aşılamadan yana olduğunu öne süren anket, yüzde 20'lik bir kesimin de buna karşı olduğunu gösterdi.Aşının zorunlu hale getirilmesine en büyük destek 65 yaş üzerinden geldi. Sözgelimi yaş grubundaki katılımcılardan yüzde 87'si aşı zorunluluğuna desteğini belirtti.Konuya ilişkin en düşük destek ise 18 ila 29 yaş arasındakilerden geldi; yüzde 53'ü aşı zorunluluğuna desteğini dile getirdi.Aşı zorunluluğuna en çok destek, siyasi eğilim bazında CDU-CSU bloğu ve Yeşiller destekçilerinden, en az destek ise AfD'lilerden geldi.

https://tr.sputniknews.com/20211119/asisizlari-kapatmaktan-herkesi-kapatmaya-gecen-avusturyada-subattan-itibaren-asi-zorunlu-olacak-1050959913.html

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almanya, anket, araştırma, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu