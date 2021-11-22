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Araştırma: Almanların yüzde 70'i Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinden yana
Araştırma: Almanların yüzde 70'i Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinden yana
Almanya'da Civey Enstitüsü tarafından yürütülen bir kamuoyu araştırması, Almanların yüzdee 70'inin Kovid-19'a karşı aşılamanın zorunlu hale getirilmesinden... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T23:45+0300
2021-11-22T23:45+0300
koronavirüs
almanya
anket
araştırma
koronavirüs aşısı
aşı zorunluluğu
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Almanya'da Civey Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları Der Spiegel'de yayınlanan bir kamuoyu araştırmasına göre Almanların büyük çoğunluğu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın zorunlu kılınmasından yana.19 ile 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 7 bin 503 kişi katıldı.Almanların yüzde 70'inden fazlasının zorunlu aşılamadan yana olduğunu öne süren anket, yüzde 20'lik bir kesimin de buna karşı olduğunu gösterdi.Aşının zorunlu hale getirilmesine en büyük destek 65 yaş üzerinden geldi. Sözgelimi yaş grubundaki katılımcılardan yüzde 87'si aşı zorunluluğuna desteğini belirtti.Konuya ilişkin en düşük destek ise 18 ila 29 yaş arasındakilerden geldi; yüzde 53'ü aşı zorunluluğuna desteğini dile getirdi.Aşı zorunluluğuna en çok destek, siyasi eğilim bazında CDU-CSU bloğu ve Yeşiller destekçilerinden, en az destek ise AfD'lilerden geldi.
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almanya, anket, araştırma, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu

Araştırma: Almanların yüzde 70'i Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinden yana

23:45 22.11.2021
© REUTERS / Kai PfaffenbachAlmanya - koronavirüs
Almanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
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Almanya'da Civey Enstitüsü tarafından yürütülen bir kamuoyu araştırması, Almanların yüzdee 70'inin Kovid-19'a karşı aşılamanın zorunlu hale getirilmesinden yana olduğunu gösterdi.
Almanya'da Civey Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları Der Spiegel'de yayınlanan bir kamuoyu araştırmasına göre Almanların büyük çoğunluğu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın zorunlu kılınmasından yana.
19 ile 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 7 bin 503 kişi katıldı.
Almanların yüzde 70'inden fazlasının zorunlu aşılamadan yana olduğunu öne süren anket, yüzde 20'lik bir kesimin de buna karşı olduğunu gösterdi.
Aşının zorunlu hale getirilmesine en büyük destek 65 yaş üzerinden geldi. Sözgelimi yaş grubundaki katılımcılardan yüzde 87'si aşı zorunluluğuna desteğini belirtti.
Konuya ilişkin en düşük destek ise 18 ila 29 yaş arasındakilerden geldi; yüzde 53'ü aşı zorunluluğuna desteğini dile getirdi.
Aşı zorunluluğuna en çok destek, siyasi eğilim bazında CDU-CSU bloğu ve Yeşiller destekçilerinden, en az destek ise AfD'lilerden geldi.
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