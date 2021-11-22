İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Memleket sahipsiz değildir! Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Memleket sahipsiz değildir!
Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk. pic.twitter.com/32V7rDS5tC
İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Memleket sahipsiz değildir! Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.