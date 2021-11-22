https://tr.sputniknews.com/20211122/muharrem-ince-merkez-bankasi-baskani-ve-ppk-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1051032782.html

İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T15:02+0300

2021-11-22T15:02+0300

2021-11-22T15:11+0300

politika

türkiye

muharrem ince

merkez bankası

ppk

suç duyurusu

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Memleket sahipsiz değildir! Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

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türkiye, muharrem ince, merkez bankası, ppk, suç duyurusu