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https://tr.sputniknews.com/20211122/muharrem-ince-merkez-bankasi-baskani-ve-ppk-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1051032782.html
İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu
İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T15:02+0300
2021-11-22T15:11+0300
politika
türkiye
muharrem ince
merkez bankası
ppk
suç duyurusu
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Memleket sahipsiz değildir! Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.
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türkiye, muharrem ince, merkez bankası, ppk, suç duyurusu

İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

15:02 22.11.2021 (güncellendi: 15:11 22.11.2021)
© DHAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Memleket sahipsiz değildir! Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.
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