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https://tr.sputniknews.com/20211122/rusya-abdnin-ukraynaya-saldirmak-icin-askeri-yiginak-yapildigi-iddialarini-reddetti-1051040148.html
Rusya, ABD'nin 'Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yapıldığı' iddialarını reddetti
Rusya, ABD'nin 'Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yapıldığı' iddialarını reddetti
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yaptığına dair iddiaların doğru... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T18:08+0300
2021-11-22T18:08+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
gürcistan
mihail saakaşvili
abd dışişleri bakanlığı
askeri
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Washington'daki yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı hazırlığı yaptığını iddia ederek uluslararası topluma korku saldığını belirten SVR, "Gelen bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırı düzenlemek için kendi topraklarında askeri yığınak yaptığı şeklindeki tamamen yalan bilgileri müttefiklerine ve partnerlerine iletiyor" dedi."ABD'liler, Rus tank birliklerinin Ukrayna şehirlerini nasıl yok etmeye başlayacağına dair korkunç bir tablo çiziyor ve onları Rusya'nın bu tür niyetleri hakkında bazı 'güvenilir bilgilere' sahip olduklarına inandırıyor" diye devam eden SVR, daha önce oldukça saygın olan ABD Dışişleri'nin hızla sahte propagandaların sözcüsü haline gelmesinin şaşırtıcı olduğunun altını çizdi.Şu an Ukrayna'daki durumun Gürcistan'da 2008'de yaşanan olaylardan önceki duruma benzediğine dikkat çeken SVR, "En fazla endişe verici husus, Ukrayna yönetimindeki 'her şeyi yapabileceği ve cezasız kalacağı hissiyatını' bilinçli olarak pekiştiren ABD ve AB'nin provokatif politikası. Benzer durumu 2008 olaylarının öncesinde Gürcistan'da gözledik. O dönemde Mihail Saakaşvili, zincirlerini kopararak Rus barış gücü birliklerini ve Güney Osetyalı sivilleri yok etmeye çalıştı. Bu, ona pahalıya mal oldu" diye vurguladı.ABD istihbaratının Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı istila olasılığının havalar soğudukça arttığı konusunda uyardığı belirtilmişti.CBS News'e demeç veren kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini düşünen ABD istihbaratının, havalar soğudukça bu olasılığın arttığını öne sürerek AB'li müttefiklerini bu konuda uyardığını söylemişti.Önceki gün New York Times gazetesi de, Washington'un Avrupa'daki müttefiklerini olası bir istila konusunda uyardığını yazmıştı. ABD'nin Avrupa'yı Rusya'yı çevrelemeye yönelik ekonomik ve askeri önlemler almaya çağırdığını belirten gazete, "Washington ve Londra'ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın büyük bölümünü kontrol altına almak veya ülkeyi Rusya yanlısı bir hükümet kurulabilecek kadar istikrarsızlaştırmak için askeri seçeneği gözden geçiriyor" iddiasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211122/abd-istihbarati-rusyanin-ukraynayi-istila-etme-olasiligi-havalar-sogudukca-artiyor-1051016057.html
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abd, rusya, ukrayna, gürcistan, mihail saakaşvili, abd dışişleri bakanlığı, askeri

Rusya, ABD'nin 'Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yapıldığı' iddialarını reddetti

18:08 22.11.2021
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını vurguladı.
Washington'daki yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı hazırlığı yaptığını iddia ederek uluslararası topluma korku saldığını belirten SVR, "Gelen bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırı düzenlemek için kendi topraklarında askeri yığınak yaptığı şeklindeki tamamen yalan bilgileri müttefiklerine ve partnerlerine iletiyor" dedi.
"ABD'liler, Rus tank birliklerinin Ukrayna şehirlerini nasıl yok etmeye başlayacağına dair korkunç bir tablo çiziyor ve onları Rusya'nın bu tür niyetleri hakkında bazı 'güvenilir bilgilere' sahip olduklarına inandırıyor" diye devam eden SVR, daha önce oldukça saygın olan ABD Dışişleri'nin hızla sahte propagandaların sözcüsü haline gelmesinin şaşırtıcı olduğunun altını çizdi.
Şu an Ukrayna'daki durumun Gürcistan'da 2008'de yaşanan olaylardan önceki duruma benzediğine dikkat çeken SVR, "En fazla endişe verici husus, Ukrayna yönetimindeki 'her şeyi yapabileceği ve cezasız kalacağı hissiyatını' bilinçli olarak pekiştiren ABD ve AB'nin provokatif politikası. Benzer durumu 2008 olaylarının öncesinde Gürcistan'da gözledik. O dönemde Mihail Saakaşvili, zincirlerini kopararak Rus barış gücü birliklerini ve Güney Osetyalı sivilleri yok etmeye çalıştı. Bu, ona pahalıya mal oldu" diye vurguladı.
ABD istihbaratının Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı istila olasılığının havalar soğudukça arttığı konusunda uyardığı belirtilmişti.
CBS News'e demeç veren kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini düşünen ABD istihbaratının, havalar soğudukça bu olasılığın arttığını öne sürerek AB'li müttefiklerini bu konuda uyardığını söylemişti.
Önceki gün New York Times gazetesi de, Washington'un Avrupa'daki müttefiklerini olası bir istila konusunda uyardığını yazmıştı. ABD'nin Avrupa'yı Rusya'yı çevrelemeye yönelik ekonomik ve askeri önlemler almaya çağırdığını belirten gazete, "Washington ve Londra'ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın büyük bölümünü kontrol altına almak veya ülkeyi Rusya yanlısı bir hükümet kurulabilecek kadar istikrarsızlaştırmak için askeri seçeneği gözden geçiriyor" iddiasında bulunmuştu.
Rusya Kuzey Filosu, askeri tatbikat, Murmansk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
DÜNYA
ABD istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme olasılığı, havalar soğudukça artıyor
05:15
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