https://tr.sputniknews.com/20211122/rusyada-suc-isleyenlerin-etnik-kimliginin-medyada-belirtilmesi-yasaklanabilir-1051044589.html
Rusya’da suç işleyenlerin etnik kimliğinin medyada belirtilmesi yasaklanabilir
Rusya’da suç işleyenlerin etnik kimliğinin medyada belirtilmesi yasaklanabilir
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın parlamentosu, suç işleyenlerin etnik kimliğinin medyada belirtilmesine yasak getirilmesini öngören tasarıyı Duma’ya... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T20:24+0300
2021-11-22T20:24+0300
2021-11-22T20:24+0300
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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın internet sitesinde yayınlanan tasarı metninde, “Kitle iletişim araçlarında ve ayrıca bilgi ve telekomünikasyon ağlarında, suç işleyen kişilerin etnik kimliği, dini ve Rusya Federasyonu halklarına aidiyetinin belirtilmesi yasaklansın” ifadesine yer verildi.Girişimin başını, Çeçenistan Parlamentosu Başkanı Magomed Daudov çekiyor.Tasarı, Rusya Federal Kanunu’nun kitle iletişim araçları ile maddesine ve İdari Suçlar Kanunu’na değişikliklerin yapılmasını öngörüyor.Suç işleyenlerin etnik ve dini kimliğinin duyurulması ve yayılmasının, “suç faaliyetiyle hiçbir ilgisi olmayan dürüst ve saygın vatandaşların, gerçek inançlı kişileri” rencide ettiği belirtilen açıklamada, “Çok uluslu ve çok mezhepli ülkemizde, düşüncesiz ve dikkatsizce söylenen her söz, toplumsal bir patlamanın ateşleyicisi olabilir, etnik ve mezhepsel düşmanlığın kışkırtılmasına ve tüm ülke için öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir” dendi.Bu alandaki düzenleme eksikliğinin olumsuz sonuçlara yol açmakta olduğu ifade edilirken medya ve sosyal ağlarda son zamanlarda, tümüyle bir etnik ve dini topluluğa veya temsilcilerine karşı olumsuz bir duygusal değerlendirme içeren ve ‘olumsuz tutum’ oluşturan kışkırtıcı materyallerin gidererek arttığı kaydedildi. Hatta bazı yazılarda, bu toplulukların haklarının kısıtlanması ve bu topluluklara yönelik şiddete tahrikin yer aldığı vurgulanırken tüm bunların, toplumda çatışma ve gerilimler için zemin hazırladığı belirtildi.
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haberler, rusya, suç, dünya, etnik köken
Rusya’da suç işleyenlerin etnik kimliğinin medyada belirtilmesi yasaklanabilir
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın parlamentosu, suç işleyenlerin etnik kimliğinin medyada belirtilmesine yasak getirilmesini öngören tasarıyı Duma’ya sundu.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın internet sitesinde yayınlanan tasarı metninde, “Kitle iletişim araçlarında ve ayrıca bilgi ve telekomünikasyon ağlarında, suç işleyen kişilerin etnik kimliği, dini ve Rusya Federasyonu halklarına aidiyetinin belirtilmesi yasaklansın” ifadesine yer verildi.
Girişimin başını, Çeçenistan Parlamentosu Başkanı Magomed Daudov çekiyor.
Tasarı, Rusya Federal Kanunu’nun kitle iletişim araçları ile maddesine ve İdari Suçlar Kanunu’na değişikliklerin yapılmasını öngörüyor.
Suç işleyenlerin etnik ve dini kimliğinin duyurulması ve yayılmasının, “suç faaliyetiyle hiçbir ilgisi olmayan dürüst ve saygın vatandaşların, gerçek inançlı kişileri” rencide ettiği belirtilen açıklamada, “Çok uluslu ve çok mezhepli ülkemizde, düşüncesiz ve dikkatsizce söylenen her söz, toplumsal bir patlamanın ateşleyicisi olabilir, etnik ve mezhepsel düşmanlığın kışkırtılmasına ve tüm ülke için öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir” dendi.
Bu alandaki düzenleme eksikliğinin olumsuz sonuçlara yol açmakta olduğu ifade edilirken medya ve sosyal ağlarda son zamanlarda, tümüyle bir etnik ve dini topluluğa veya temsilcilerine karşı olumsuz bir duygusal değerlendirme içeren ve ‘olumsuz tutum’ oluşturan kışkırtıcı materyallerin gidererek arttığı kaydedildi. Hatta bazı yazılarda, bu toplulukların haklarının kısıtlanması ve bu topluluklara yönelik şiddete tahrikin yer aldığı vurgulanırken tüm bunların, toplumda çatışma ve gerilimler için zemin hazırladığı belirtildi.