https://tr.sputniknews.com/20211122/squid-game-nedeniyle-bir-kisi-daha-hastanelik-oldu-1051026104.html

Squid Game nedeniyle bir kişi daha hastanelik oldu

Squid Game nedeniyle bir kişi daha hastanelik oldu

Güney Avustralya’da bir çocuk, Netflix'in popüler dizisi Squid Game'deki 'dalgona' oyununu TikTok'ta oynamaya çalışırken ciddi biçimde yaralandı ve hastaneye... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T12:47+0300

2021-11-22T12:47+0300

2021-11-22T12:51+0300

dünya

avustralya

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squid game

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Adelaide'deki Kadın ve Çocuk Hastanesi'nden Dr. Amy Jeeves, 7NEWS'e verdiği görüşte,, kimliği açıklanmayan çocuğun sıcak petekle temas ettikten sonra ciddi yanık şikayetiyle hastaneye geldiğini ifade etti. Güney Kore yapımı gerilim dizisi, yayınlanmasının sadece ilk iki buçuk haftasında yaklaşık 111 milyon izleyiciye ulaşarak Netflix'te en çok izlenen dizi oldu. Squid Game'in çekimleri için 21 milyon dolar harcandı ve dizi buna karşılık şirkete 900 milyon kâr getirdi. Tatlı, eritilmiş şeker ve karbonat ile hazırlanan ince bir dalgona, daha sonra düz bir yüzeye dökülerek istenen şekille damgalanıyor. Dalgona temelli çoğu yaralanma ise ısıtma veya dökme işlemi sırasında meydana geliyor. Dr Jeeves, "Şekeri yaklaşık 145C'ye ısıtmanız gerekiyor, ekstra sıcak yapışkan sıvının temas süresi ciddi yanıklara neden oluyor" dedi. Öte yandan bu ilk dalgona kazası değil. Geçen ay başkent Sidney'de bir çocuk, TikTok'ta bulduğu tarifteki gibi su, karbonatlı soda ve şekeri plastik bir kapta birleştirerek dalgona yapmaya çalıştı. Ancak karışımı doğru bir kapta mikrodalgaya yerleştirmediği için kap patlamış ve erimiş şeker 14 yaşındaki çocuğun bacaklarına yapışmıştı. Çocuğun şeker yapışan bölgelerinde ciddi yanıklar gözlenmişti. İngiltere'deki okullar ve hastaneler de benzer vakalar duyurdu. Kasım ayının başında, Birmingham Çocuk Hastanesi'nin yanık merkezi, Squid Game oyununu oynayan gençlerin hastaneye başvuru sayısında endişe verici bir artış olduğunu belirttikten sonra aileleri uyardı.

https://tr.sputniknews.com/20211104/panamada-squid-game-temali-cadilar-bayrami-partisi-kanli-bitti-8-olu-1050475225.html

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avustralya, güney kore, çocuk, bal, petek, squid game