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ABD'den Kuzey Akım-2'ye yeni yaptırımlar
ABD'den Kuzey Akım-2'ye yeni yaptırımlar
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine dahil olan bir kuruluş ve iki gemiye yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T01:38+0300
2021-11-23T01:38+0300
dünya
abd
antony blinken
kuzey akım-2
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen aylarda tamamlanan ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Washington'un Kuzey Akım-2'ye dahil olan bir kuruluş ve iki gemiye yaptırım uygulayacağını söyledi.Blinken, "Dışişleri Bakanlığı, değiştirilmiş şekliyle Avrupa'nın 2019 Enerji Güvenliğini Koruma Yasası (PEESA) uyarınca Kongre'ye bir rapor sundu. Raporda, Kuzey Akım-2 boru hattında yer alan iki gemi ve bir Rusya bağlantılı Transadria Ltd. kuruluşu listeleniyor. Transadria Ltd., PEESA kapsamında yaptırıma tabi tutulacak ve gemisi Marlin, bloke edilmiş mülk olarak tanımlanacak" ifadelerini kullandı.Rusya kıyılarından başlayacak Kuzey Akım-2 Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya kadar iki koldan yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapacak.Projenin inşaatı 10 Eylül’de tamamlandı. Ekim ortasında Nord Stream 2 AG şirketi boru hattının ilk kolunu gazla doldurduğunu bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211116/almanyanin-duzenleyici-kurumu-kuzey-akim-2nin-onay-surecini-durdurdu-1050855851.html
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abd, antony blinken, kuzey akım-2, yaptırım

ABD'den Kuzey Akım-2'ye yeni yaptırımlar

01:38 23.11.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine dahil olan bir kuruluş ve iki gemiye yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen aylarda tamamlanan ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.
Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Washington'un Kuzey Akım-2'ye dahil olan bir kuruluş ve iki gemiye yaptırım uygulayacağını söyledi.
Blinken, "Dışişleri Bakanlığı, değiştirilmiş şekliyle Avrupa'nın 2019 Enerji Güvenliğini Koruma Yasası (PEESA) uyarınca Kongre'ye bir rapor sundu. Raporda, Kuzey Akım-2 boru hattında yer alan iki gemi ve bir Rusya bağlantılı Transadria Ltd. kuruluşu listeleniyor. Transadria Ltd., PEESA kapsamında yaptırıma tabi tutulacak ve gemisi Marlin, bloke edilmiş mülk olarak tanımlanacak" ifadelerini kullandı.
Rusya kıyılarından başlayacak Kuzey Akım-2 Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya kadar iki koldan yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapacak.
Projenin inşaatı 10 Eylül’de tamamlandı. Ekim ortasında Nord Stream 2 AG şirketi boru hattının ilk kolunu gazla doldurduğunu bildirmişti.
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