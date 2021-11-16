https://tr.sputniknews.com/20211116/almanyanin-duzenleyici-kurumu-kuzey-akim-2nin-onay-surecini-durdurdu-1050855851.html

Almanya’nın düzenleyici kurumu, Kuzey Akım-2’nin onay sürecini durdurdu

Almanya’nın düzenleyici kurumu, Kuzey Akım-2’nin onay sürecini durdurdu

Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur, Rusya’dan ülkeye uzanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının onay sürecini geçici olarak... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T14:36+0300

2021-11-16T14:36+0300

2021-11-16T14:36+0300

rusya

almanya

doğalgaz

kuzey akım 2

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Bundesnetzagentur’dan yapılan açıklamada, “Kuzey Akım-2 operatörüne, söz konusu operatörün hukuken Alman yasalarına uygun biçimde düzenlenmiş olması hâlinde sertifika verilebileceğine karar vermiştir” denildi. Onay sürecinin de bu işlem tamamlanana kadar durdurulduğu belirtildi. Bu, onay sürecinin, operatör şirket Nord Stream 2 AG’nin sermayesini ve personelini, boru hattının Almanya’dan geçen kısmının hukuki sahibi ve operatörü olacak başka bir şirkete devretmesinin ardından başlayabileceği anlamına geliyor. Rus doğalgazını Almanya’ya ulaştıracak Kuzey Akım-2’nin devreye girmesi daha önce de pek çok kez çeşitli sebeplerle ertelendi. ‘AB’nin Rus doğalgazına olan bağımlılığını artıracağı’ savıyla ABD’nin de başından beri karşı çıktığı ve Avrupa ülkelerine de gerçekleşmemesi için baskı yaptığı söz konusu boru hattı tamamlanmış olsa da geciktirildi. Zira boru hattının birinci boru grubu gazla doldurulmuş, yani gaz sevkiyatına hazır hâle getirilmiş durumda olsa da gaz tedarikine başlanamıyor. Bunun yanında, Kuzey Akım-2’nin onay sürecinin durdurulması kararı, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi yüzünden Brüksel-Moskova ilişkilerinin de gergin olduğu bir döneme denk geldi. Brüksel, Rusya’yı AB sınırlarında toplanmış olan göçmenlerin Belarus’a ulaşmasında rol almakla suçluyor. Rusya bu suçlamaları defalarca reddetti.

https://tr.sputniknews.com/20211107/bavyera-basbakani-kuzey-akim-2-almanyaya-istikrarli-gaz-tedariki-icin-guvenilir-bir-teskil-edecek-1050560471.html

https://tr.sputniknews.com/20211116/polonyadan-belarus-sinirindaki-gocmenlere-mudahale-1050854518.html

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rusya, almanya, doğalgaz, kuzey akım 2