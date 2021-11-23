https://tr.sputniknews.com/20211123/adalet-bakani-gulden-bolu-belediyesine-kamu-hizmetinden-yararlanmada-herkes-esit-1051062738.html

Adalet Bakanı Gül'den Bolu Belediyesi'ne: Kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşit

Adalet Bakanı Gül'den Bolu Belediyesi'ne: Kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşit

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Belediyesi'nin yabancı uyruklulara nikâh ve su ücreti fiyatlandırmasına tepki göstererek, "Bilsinler ki kamu hizmetinden... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T12:18+0300

2021-11-23T12:18+0300

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politika

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yabancı

adalet bakanı

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikâh ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararına Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, tepki gösterdi.Bakan Gül, "CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211122/oy-cokluguyla-kabul-edildi-boluda-yabancilara-su-dolarla-nikah-100-bin-tl-1051046226.html

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chp, bolu, tanju özcan, abdulhamit gül, sığınmacılar, yabancı, adalet bakanı