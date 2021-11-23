https://tr.sputniknews.com/20211123/belarustan-118-gocmen-daha-ayrildi--1051060500.html
Belarus'tan 118 göçmen daha ayrıldı
Belarus'tan 118 göçmen daha ayrıldı
Belarus İçişleri Bakanlığı, dün 118 göçmenin başkent Minsk’ten kendi ülkelerine gittiğini duyurdu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T11:00+0300
2021-11-23T11:00+0300
2021-11-23T11:54+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
bm
aleksandr lukaşenko
ab
göçmen
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Belarus’un başkenti Minsk’ten 118 göçmen daha ülkelerine dönmek üzere havalimanından yola çıktı. Bugün bir grup göçmenin daha ülkeden ayrılacağı belirtildi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili "Bu insanların istediği her şeyi yapacağız. Onların isteği bizim için kanun hükmündedir. Irak’a, Suriye’ye dönmek istediklerinde görüyorsunuz ki bir uçuş düzenledik. Yeteri kadar sayıda kişi gitmek isterse ay sonunda bir uçuş daha düzenleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Göç ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı Aleksey Begun, sınırda bulunan göçmenlerin göçmen statüsü ve ek koruma için başvuruda bulunmadığını ifade etti. Sınırdaki göçmenlerin AB ülkelerine gitmek istediğini belirten Begun, “Şu an ülkelerine dönmelerine yönelik her türlü teklife karşı çıkıyorlar” dedi. Begun, kurum ve BM Göçmen Ajansı’nın sınırdaki göçmen krizini çözmek için tedbirler üzerinde çalıştığını kaydetti. Bu arada Sputnik muhabirinin aktardığına göre, sınırda göçmenlerin bulunduğu lojistik merkeze Avrupa Komisyonu’ndan uzmanlar gitti. Uzmanlar göçmenlerle görüşüp içinde bulundukları koşulları inceledi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-ab-polonya-sinirindaki-2-bin-gocmenle-ilgili-temasa-gecmiyor---1051027071.html
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Belarus'tan 118 göçmen daha ayrıldı
11:00 23.11.2021 (güncellendi: 11:54 23.11.2021)
Belarus İçişleri Bakanlığı, dün 118 göçmenin başkent Minsk’ten kendi ülkelerine gittiğini duyurdu.
Belarus’un başkenti Minsk’ten 118 göçmen daha ülkelerine dönmek üzere havalimanından yola çıktı. Bugün bir grup göçmenin daha ülkeden ayrılacağı belirtildi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili "Bu insanların istediği her şeyi yapacağız. Onların isteği bizim için kanun hükmündedir. Irak’a, Suriye’ye dönmek istediklerinde görüyorsunuz ki bir uçuş düzenledik. Yeteri kadar sayıda kişi gitmek isterse ay sonunda bir uçuş daha düzenleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Göç ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı Aleksey Begun, sınırda bulunan göçmenlerin göçmen statüsü ve ek koruma için başvuruda bulunmadığını ifade etti. Sınırdaki göçmenlerin AB ülkelerine gitmek istediğini belirten Begun, “Şu an ülkelerine dönmelerine yönelik her türlü teklife karşı çıkıyorlar” dedi. Begun, kurum ve BM Göçmen Ajansı’nın sınırdaki göçmen krizini çözmek için tedbirler üzerinde çalıştığını kaydetti.
Bu arada Sputnik muhabirinin aktardığına göre, sınırda göçmenlerin bulunduğu lojistik merkeze Avrupa Komisyonu’ndan uzmanlar gitti. Uzmanlar göçmenlerle görüşüp içinde bulundukları koşulları inceledi.