https://tr.sputniknews.com/20211123/belarustan-118-gocmen-daha-ayrildi--1051060500.html

Belarus'tan 118 göçmen daha ayrıldı

Belarus'tan 118 göçmen daha ayrıldı

Belarus İçişleri Bakanlığı, dün 118 göçmenin başkent Minsk’ten kendi ülkelerine gittiğini duyurdu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T11:00+0300

2021-11-23T11:00+0300

2021-11-23T11:54+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

bm

aleksandr lukaşenko

ab

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051060611_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_8ec4df55d0ec28ed5a980ff2f14a05cb.jpg

Belarus’un başkenti Minsk’ten 118 göçmen daha ülkelerine dönmek üzere havalimanından yola çıktı. Bugün bir grup göçmenin daha ülkeden ayrılacağı belirtildi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili "Bu insanların istediği her şeyi yapacağız. Onların isteği bizim için kanun hükmündedir. Irak’a, Suriye’ye dönmek istediklerinde görüyorsunuz ki bir uçuş düzenledik. Yeteri kadar sayıda kişi gitmek isterse ay sonunda bir uçuş daha düzenleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Göç ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı Aleksey Begun, sınırda bulunan göçmenlerin göçmen statüsü ve ek koruma için başvuruda bulunmadığını ifade etti. Sınırdaki göçmenlerin AB ülkelerine gitmek istediğini belirten Begun, “Şu an ülkelerine dönmelerine yönelik her türlü teklife karşı çıkıyorlar” dedi. Begun, kurum ve BM Göçmen Ajansı’nın sınırdaki göçmen krizini çözmek için tedbirler üzerinde çalıştığını kaydetti. Bu arada Sputnik muhabirinin aktardığına göre, sınırda göçmenlerin bulunduğu lojistik merkeze Avrupa Komisyonu’ndan uzmanlar gitti. Uzmanlar göçmenlerle görüşüp içinde bulundukları koşulları inceledi.

https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-ab-polonya-sinirindaki-2-bin-gocmenle-ilgili-temasa-gecmiyor---1051027071.html

polonya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonya, belarus, bm, aleksandr lukaşenko, ab, göçmen