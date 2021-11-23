Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
AİHM'den 15 Temmuz sonrası 400'den fazla yargıcı gözaltına alan Türkiye aleyhine karar
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211123/belarustan-118-gocmen-daha-ayrildi--1051060500.html
Belarus'tan 118 göçmen daha ayrıldı
Belarus'tan 118 göçmen daha ayrıldı
Belarus İçişleri Bakanlığı, dün 118 göçmenin başkent Minsk’ten kendi ülkelerine gittiğini duyurdu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T11:00+0300
2021-11-23T11:54+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
bm
aleksandr lukaşenko
ab
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051060611_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_8ec4df55d0ec28ed5a980ff2f14a05cb.jpg
Belarus’un başkenti Minsk’ten 118 göçmen daha ülkelerine dönmek üzere havalimanından yola çıktı. Bugün bir grup göçmenin daha ülkeden ayrılacağı belirtildi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili "Bu insanların istediği her şeyi yapacağız. Onların isteği bizim için kanun hükmündedir. Irak’a, Suriye’ye dönmek istediklerinde görüyorsunuz ki bir uçuş düzenledik. Yeteri kadar sayıda kişi gitmek isterse ay sonunda bir uçuş daha düzenleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Göç ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı Aleksey Begun, sınırda bulunan göçmenlerin göçmen statüsü ve ek koruma için başvuruda bulunmadığını ifade etti. Sınırdaki göçmenlerin AB ülkelerine gitmek istediğini belirten Begun, “Şu an ülkelerine dönmelerine yönelik her türlü teklife karşı çıkıyorlar” dedi. Begun, kurum ve BM Göçmen Ajansı’nın sınırdaki göçmen krizini çözmek için tedbirler üzerinde çalıştığını kaydetti. Bu arada Sputnik muhabirinin aktardığına göre, sınırda göçmenlerin bulunduğu lojistik merkeze Avrupa Komisyonu’ndan uzmanlar gitti. Uzmanlar göçmenlerle görüşüp içinde bulundukları koşulları inceledi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-ab-polonya-sinirindaki-2-bin-gocmenle-ilgili-temasa-gecmiyor---1051027071.html
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051060611_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_fc9ef03b8ce95a26ab73881ba8ec7600.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, bm, aleksandr lukaşenko, ab, göçmen

Belarus'tan 118 göçmen daha ayrıldı

11:00 23.11.2021 (güncellendi: 11:54 23.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus- Polonya sınırındaki göçmenler
Belarus- Polonya sınırındaki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Belarus İçişleri Bakanlığı, dün 118 göçmenin başkent Minsk’ten kendi ülkelerine gittiğini duyurdu.
Belarus’un başkenti Minsk’ten 118 göçmen daha ülkelerine dönmek üzere havalimanından yola çıktı. Bugün bir grup göçmenin daha ülkeden ayrılacağı belirtildi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili "Bu insanların istediği her şeyi yapacağız. Onların isteği bizim için kanun hükmündedir. Irak’a, Suriye’ye dönmek istediklerinde görüyorsunuz ki bir uçuş düzenledik. Yeteri kadar sayıda kişi gitmek isterse ay sonunda bir uçuş daha düzenleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Belarus: AB, Polonya sınırındaki 2 bin göçmenle ilgili temasa geçmiyor
Dün, 13:18
Öte yandan Göç ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı Aleksey Begun, sınırda bulunan göçmenlerin göçmen statüsü ve ek koruma için başvuruda bulunmadığını ifade etti. Sınırdaki göçmenlerin AB ülkelerine gitmek istediğini belirten Begun, “Şu an ülkelerine dönmelerine yönelik her türlü teklife karşı çıkıyorlar” dedi. Begun, kurum ve BM Göçmen Ajansı’nın sınırdaki göçmen krizini çözmek için tedbirler üzerinde çalıştığını kaydetti.
Bu arada Sputnik muhabirinin aktardığına göre, sınırda göçmenlerin bulunduğu lojistik merkeze Avrupa Komisyonu’ndan uzmanlar gitti. Uzmanlar göçmenlerle görüşüp içinde bulundukları koşulları inceledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:38AİHM'den 15 Temmuz sonrası 400'den fazla yargıcı gözaltına alan Türkiye aleyhine karar
12:29Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel tişört: 'Bir oyuncu elendi'
12:24Hintli adam, eşi için 3 yılda kendi Tac Mahal'ini yaptı
12:18Adalet Bakanı Gül'den Bolu Belediyesi'ne: Kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşit
12:15Semih Tümen'den Erdoğan'a Naci Ağbal'lı tepki: İrrasyonel deney
12:14Sarıyer'de ormanlık alanda kesilmiş atlar bulundu
12:11Abu Dabi Veliaht Prensi yarın Türkiye'ye geliyor
12:00AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ: Ayda iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz
11:55HDP'li 13 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:40Ukrayna, IMF’den yüzlerce milyon dolar alacak
11:13Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum, bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok
11:09Uber, esrar piyasasına girdi: Ontario'da Uber Eats uygulamasından esrar sipariş edilebiliyor
11:06Hindistan’da son 24 saatte 1.5 yılın en düşük Kovid-19 vaka sayısı
11:00Belarus'tan 118 göçmen daha ayrıldı
10:49Apple tamamen camdan iPhone patenti için başvuru yaptı
10:45Bahçeli: 50+1 konusunu tartışmaya açmak güvensizliği körükleyecektir
10:40Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü firarilerin ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz
10:22Sağlık Bakanı Koca: İlaç takip sistemi var, her basamağını takip ediyoruz, denetimi yoğunlaştırdık
10:11Eski ABD Başkanı Trump'a tekvandoda siyah kuşak
10:05Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücret görüşmeleri 1-2 hafta içinde tamamlanacak