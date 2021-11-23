https://tr.sputniknews.com/20211123/esnaf-dolarin-yukselisini-sahte-dolar-yakarak-protesto-etti-esnaf-oldu-hukumet-nerede-1051068545.html
Esnaf doların yükselişini sahte dolar yakarak protesto etti: 'Esnaf öldü, hükümet nerede?'
Esnaf doların yükselişini sahte dolar yakarak protesto etti: 'Esnaf öldü, hükümet nerede?'
Diyarbakır’da, dolardaki yükselişi protesto eden esnaf, 'Esnaf öldü, hükümet nerede?' sloganlarıyla dolar yaktı. Esnaf “Yakılan paraya saygısızlığımız yok... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T15:07+0300
2021-11-23T15:07+0300
2021-11-23T15:13+0300
görüş
dolar
esnaf
diyarbakır
protestolar
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Dolardaki yüksek artış esnafı sokağa döktü. Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesinde çoğu telefon satıcısı olan esnaflar, dolardaki yüksek artış nedeniyle eylem yaptı. Ofis AZC Plaza önünde bir araya gelen telefon satıcıları, dolardaki yüksek artış nedeniyle zarar ettiklerini söyledi. Açıklamada “Sesimizi duyurmak istiyoruz, esnaf olarak öldük” dedi. Doları yakarken açıklama yapan esnaflar “Yakılan paraya saygısızlığımız yok, sadece yönetime hükümetin tavrına saygısızlığımız var” dedi.Eylemlerini uzun süre devam ettiren esnaf sık sık “Esnaf öldü hükümet nerede” sloganları attı, ardından eylemine son verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211104/doviz-burolari-kepenk-indirdi-1050474018.html
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Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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dolar, esnaf, diyarbakır, protestolar
Esnaf doların yükselişini sahte dolar yakarak protesto etti: 'Esnaf öldü, hükümet nerede?'
15:07 23.11.2021 (güncellendi: 15:13 23.11.2021)
Diyarbakır’da, dolardaki yükselişi protesto eden esnaf, 'Esnaf öldü, hükümet nerede?' sloganlarıyla dolar yaktı. Esnaf “Yakılan paraya saygısızlığımız yok, bizim sadece hükümetin tavrına saygısızlığımız var” dedi.
Dolardaki yüksek artış esnafı sokağa döktü. Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesinde çoğu telefon satıcısı olan esnaflar, dolardaki yüksek artış nedeniyle eylem yaptı.
Ofis AZC Plaza önünde bir araya gelen telefon satıcıları, dolardaki yüksek artış nedeniyle zarar ettiklerini söyledi.
Açıklamada “Sesimizi duyurmak istiyoruz, esnaf olarak öldük” dedi. Doları yakarken açıklama yapan esnaflar “Yakılan paraya saygısızlığımız yok, sadece yönetime hükümetin tavrına saygısızlığımız var” dedi.
Eylemlerini uzun süre devam ettiren esnaf sık sık “Esnaf öldü hükümet nerede” sloganları attı, ardından eylemine son verdi.