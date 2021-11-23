https://tr.sputniknews.com/20211123/kalin-bazen-wall-streette-verilen-bir-karar-dunyanin-en-barbar-karari-olabilir-1051084783.html

Kalın: Bazen Wall Street'te verilen bir karar dünyanın en barbar kararı olabilir

Kalın: Bazen Wall Street'te verilen bir karar dünyanın en barbar kararı olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bazen Wall Street’te verilen bir karar dünyanın en barbar kararı olabilir. Milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T23:51+0300

2021-11-23T23:51+0300

2021-11-23T23:51+0300

türkiye

ibrahim kalın

cumhurbaşkanlığı

hitit üniversitesi

wall street

modernite

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hitit Üniversitesince Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Barbar, modern, medeni: Çağın anlamı üzerine düşünmek' konulu söyleşide, modernitenin özgür birey ile rasyonel toplum inşa etmeyi hedeflediğini, özgür bireyin ise anlamdan, erdemden uzak olduğunu söyledi.Modernitenin özgür bireyin zorbalık yapmaksızın karşı tarafı ikna ederek, belli konularda mutabık kalarak sorunlarını çözeceği, özgürleşip üzerindeki vesayet yapılarından kurtularak üretken, verimli bir sosyo-ekonomik yapı kurup dünyaya barış ve huzur getirmeyi vadettiğini anlatan Kalın, şöyle devam etti:'Özünüzü gür yapan, yani cevherinizi güçlendiren şeyi yapabildiğiniz oranda özgürsünüz''Çağdaş, modern, ilerleyen dünya' diye takdim edilen dünyanın karanlık bir tarihinin olduğunu ifade eden Kalın, üzerindeki her tür vesayetten kurtulmuş bir özgür bireyin ortaya çıkıp çıkmadığının, çıktıysa kurduğu rasyonel toplumun gerçekten tarihte hayata geçip geçmediğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.Batılı düşünürlerin, 'bireyin özgürleşmesi' derken insanın yeryüzündeki serüvenine istikamet kazandırmış tarih, din, gelenek, aile gibi yapıları ortadan kaldırmayı savunduğunu belirten Kalın, şunları söyledi:Kalın, modernitenin öne sürdüğü özgürlük-anlam ikileminin aksine insanın anlamı, erdemi ortadan kaldırmadan özgür olabileceğini kaydetti.Modernitenin insana özgürlük, seçme hakkı verdiğini ancak olası bir anlam krizinde sorumluluğu kişiye bıraktığını dile getiren Kalın, "Modernitede kişinin tercihlerinden sonra hayatında anlam krizi, tatminsizlik, hiçlik duygusu varsa, yokluk hayatını tanımlayan ana kavram haline geldiyse, bunun sorumluluğunu kişiye bırakıyor. Dolayısıyla modern düşüncede özgürlükle anlam arasında ters ilişki ortaya çıkıyor. Özgür olacaksanız anlamdan, anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsanız özgürlüklerinizden vazgeçiyorsunuz. Bunun bir sahte ikilem olduğunu söylememin sebebi şu; aslında bizim geleneğimiz özgürlüklerimizden vazgeçmeden anlamlı bir hayat yaşamanın mümkün olduğunu söylüyor. Aynı anda hem anlamlı hem de özgür bir hayat yaşayabiliriz. Bilim devriminden itibaren evrenin zati bir anlamının bulunmadığı, anlamı insan zihninin üretip ona atfettiği bir çerçeve olduğu fikri var. Aleme baktığım zaman kendi zatında anlamlı olan bir şey değil ancak benim zihnimin anlamlandırdığı bir yapıyı görüyorum. Dolayısıyla anlam modernitenin tanımladığı özgür bireyin inşa ettiği bir şey haline geliyor. Bu da sorgulanması gereken önemli iddialardan biri. Bazı sorular soru olarak önemlidir. Doğru soruları sormak, tefekkür yolculuğunun en önemli adımıdır. Benim cevaplarım sizi tatmin ederse ne güzel ama kendi cevaplarınızı bulmak için uğraşın" dedi.Kalın, söyleşinin konu başlıklarından 'modern olmak' ile ilgili de "Modern olmak, ille de dünyanın sanayileşmiş zengin toplumlarında karşımıza çıkan bir tutum olmayabilir. Bazen Wall Street’te verilen bir karar dünyanın en barbar kararı olabilir. Milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen, zengini daha çok zengin, fakiri daha çok fakirleştiren bir karara dönüşebilir. Yahut Afrika’nın bir köyünde, Anadolu’nun bir mezrasında Asya’nın bir yaylasında sıradan bir köylünün tabiatla, çevreyle, diğer insanlarla kurduğu ilişki o anın en medeni, en rasyonel, en erdemli davranışı olabilir. O yüzden bunu maddi, fiziki, kalkınmışlık, gelişmişlik seviyelerinden bağımsız ve bunların ötesinde düşündüğümüzde medenilik de bir duruşu, bir tutumu, bir tarzı ifade eder. Bu bireyden topluma, kendi kişisel serüvenimizden, sahip olduğumuz toplumsal, siyasal rollere kadar her alanda karşımıza çıkan bir imtihandır, sınamadır, meydan okumadır. Umarım hepimiz bu sınavda başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.'Unvanlar arızlardır; asıl olan cevherdir, insanın özüdür'Kalın, söyleşinin soru cevap bölümünde ise kendi unvanlarını kullanmamayı tercih ettiğini, unvanların idari anlamlar içerdiğini düşündüğünü dile getirdi.Unvanların gelip geçici olduğunu söyleyen Kalın, şunları kaydetti:Kalın, yoğun iş temposu içinde beden ve zihin sağlığını, motivasyonunu nasıl koruduğu yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:

https://tr.sputniknews.com/20211113/kalin-belarus-polonya-sinirindaki-krizle-ilgili-turkiye-ve-thynin-suclanmasi-yanlis-1050770600.html

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ibrahim kalın, cumhurbaşkanlığı, hitit üniversitesi, wall street, modernite