https://tr.sputniknews.com/20211123/kosacev-rusya-ordusu-ukraynanin-guneydogusunda-hicbir-zaman-kullanilmayacak-1051052077.html

Kosaçev: Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusunda hiçbir zaman kullanılmayacak

Kosaçev: Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusunda hiçbir zaman kullanılmayacak

Rusya'nın başka bir ülkenin topraklarını ele geçirmek için ordusunu hiçbir zaman kullanmadığını söyleyen Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T00:37+0300

2021-11-23T00:37+0300

2021-11-23T00:37+0300

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konstantin kosaçev

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Kosaçev, son günlerde ABD'de ortaya atılan, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarını Rossiya 24'e yorumladı.Uluslararası ilişkiler tarihinde Gürcistan, Kırım ve Ukrayna'nın güneydoğusu da dahil Rusya'nın hiçbir zaman kimseye saldırmadığını kaydeden Kosaçev, "Rusya, silahlı kuvvetlerini başkasını topraklarını ele geçirmek için bir kere bile kullanmadı" dedi.Gürcistan'da barışa zorlama amaçlı bir operasyon yapıldığının altını çizen Kosaçev, Rusya ordusunun Ukrayna'nın güneydoğusunda hiç kullanılmadığını ve kullanmayacağını vurguladı.ABD istihbaratının Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı istila olasılığının havalar soğudukça arttığı konusunda uyardığı belirtilmişti.CBS News'e demeç veren kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini düşünen ABD istihbaratının, havalar soğudukça bu olasılığın arttığını öne sürerek AB'li müttefiklerini bu konuda uyardığını söylemişti.Önceki gün New York Times gazetesi de, Washington'un Avrupa'daki müttefiklerini olası bir istila konusunda uyardığını yazmıştı. ABD'nin Avrupa'yı Rusya'yı çevrelemeye yönelik ekonomik ve askeri önlemler almaya çağırdığını belirten gazete, "Washington ve Londra'ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın büyük bölümünü kontrol altına almak veya ülkeyi Rusya yanlısı bir hükümet kurulabilecek kadar istikrarsızlaştırmak için askeri seçeneği gözden geçiriyor" iddiasında bulunmuştu.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını vurgulamıştı.

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rusya, ukrayna, konstantin kosaçev