Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211123/kosacev-rusya-ordusu-ukraynanin-guneydogusunda-hicbir-zaman-kullanilmayacak-1051052077.html
Kosaçev: Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusunda hiçbir zaman kullanılmayacak
Kosaçev: Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusunda hiçbir zaman kullanılmayacak
Rusya'nın başka bir ülkenin topraklarını ele geçirmek için ordusunu hiçbir zaman kullanmadığını söyleyen Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T00:37+0300
2021-11-23T00:37+0300
dünya
rusya
ukrayna
konstantin kosaçev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1043290533_0:255:2735:1793_1920x0_80_0_0_71ad98500325f3d80e0fda846d8280f4.jpg
Kosaçev, son günlerde ABD'de ortaya atılan, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarını Rossiya 24'e yorumladı.Uluslararası ilişkiler tarihinde Gürcistan, Kırım ve Ukrayna'nın güneydoğusu da dahil Rusya'nın hiçbir zaman kimseye saldırmadığını kaydeden Kosaçev, "Rusya, silahlı kuvvetlerini başkasını topraklarını ele geçirmek için bir kere bile kullanmadı" dedi.Gürcistan'da barışa zorlama amaçlı bir operasyon yapıldığının altını çizen Kosaçev, Rusya ordusunun Ukrayna'nın güneydoğusunda hiç kullanılmadığını ve kullanmayacağını vurguladı.ABD istihbaratının Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı istila olasılığının havalar soğudukça arttığı konusunda uyardığı belirtilmişti.CBS News'e demeç veren kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini düşünen ABD istihbaratının, havalar soğudukça bu olasılığın arttığını öne sürerek AB'li müttefiklerini bu konuda uyardığını söylemişti.Önceki gün New York Times gazetesi de, Washington'un Avrupa'daki müttefiklerini olası bir istila konusunda uyardığını yazmıştı. ABD'nin Avrupa'yı Rusya'yı çevrelemeye yönelik ekonomik ve askeri önlemler almaya çağırdığını belirten gazete, "Washington ve Londra'ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın büyük bölümünü kontrol altına almak veya ülkeyi Rusya yanlısı bir hükümet kurulabilecek kadar istikrarsızlaştırmak için askeri seçeneği gözden geçiriyor" iddiasında bulunmuştu.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını vurgulamıştı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1043290533_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6b0da32b829177ca353b8b4fcbf6049.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, konstantin kosaçev

Kosaçev: Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusunda hiçbir zaman kullanılmayacak

00:37 23.11.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко / Fotoğraf bankasına girKonstantin Kosaçev
Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya'nın başka bir ülkenin topraklarını ele geçirmek için ordusunu hiçbir zaman kullanmadığını söyleyen Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rus güçlerin Ukrayna'nın güneydoğusunda da hiçbir zaman kullanılmayacağını belirtti.
Kosaçev, son günlerde ABD'de ortaya atılan, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarını Rossiya 24'e yorumladı.
Uluslararası ilişkiler tarihinde Gürcistan, Kırım ve Ukrayna'nın güneydoğusu da dahil Rusya'nın hiçbir zaman kimseye saldırmadığını kaydeden Kosaçev, "Rusya, silahlı kuvvetlerini başkasını topraklarını ele geçirmek için bir kere bile kullanmadı" dedi.
Gürcistan'da barışa zorlama amaçlı bir operasyon yapıldığının altını çizen Kosaçev, Rusya ordusunun Ukrayna'nın güneydoğusunda hiç kullanılmadığını ve kullanmayacağını vurguladı.
ABD istihbaratının Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı istila olasılığının havalar soğudukça arttığı konusunda uyardığı belirtilmişti.
CBS News'e demeç veren kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini düşünen ABD istihbaratının, havalar soğudukça bu olasılığın arttığını öne sürerek AB'li müttefiklerini bu konuda uyardığını söylemişti.
Önceki gün New York Times gazetesi de, Washington'un Avrupa'daki müttefiklerini olası bir istila konusunda uyardığını yazmıştı. ABD'nin Avrupa'yı Rusya'yı çevrelemeye yönelik ekonomik ve askeri önlemler almaya çağırdığını belirten gazete, "Washington ve Londra'ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın büyük bölümünü kontrol altına almak veya ülkeyi Rusya yanlısı bir hükümet kurulabilecek kadar istikrarsızlaştırmak için askeri seçeneği gözden geçiriyor" iddiasında bulunmuştu.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını vurgulamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:34Dönercide 'küfür' cinayeti: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
01:08ABD Başkanı Biden: Jay, Fed başkanlığında değer verdiğim bağımsızlığı kanıtladı
01:07İstanbul'daki scooter denetimlerinde 7 ayda 157 bin lira ceza kesildi
01:04Türkiye, ABD'nin Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan 5 ülkeyle vardığı uzlaşmaya dahil edildi
00:44Mansur Yavaş: Depremin yaralarını sarmak için Elazığ’a okul inşa ediyoruz
00:37Kosaçev: Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusunda hiçbir zaman kullanılmayacak
00:33Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'a: Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum
00:32Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Rusya-Ukrayna sınırında gerilim yok
00:22Merkel, Belarus'un mağlup devlet başkanı adayı Tihanovskaya ile görüştü
00:10AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri endişe verici
00:06Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ekonomi' açıklaması: Fırsatları değerlendirmekte kararlıyız
00:05Etiyopya'daki Türk vatandaşlarına çağrı: 'Ülkeden ayrılın'
DünLavların denize ulaştığı La Palma'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DünAraştırma: Almanların yüzde 70'i Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinden yana
DünDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok
DünErol Bulut: 5. dakikada maç bitti, hakkımızı helal etmiyoruz, adalet adına konuşacak hiçbir şey yok
DünTelegram'ın kurucusu Durov, Fransa vatandaşlığı aldı
DünDışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
DünPfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda ne kadar etkili?
DünKaliforniya'da lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor