https://tr.sputniknews.com/20211123/merkel-belarusun-maglup-devlet-baskani-adayi-tihanovskaya-ile-gorustu-1051051702.html
Merkel, Belarus'un mağlup devlet başkanı adayı Tihanovskaya ile görüştü
Merkel, Belarus'un mağlup devlet başkanı adayı Tihanovskaya ile görüştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, geçen yıl Belarus devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya ile görüşme gerçekleştirerek... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T00:22+0300
2021-11-23T00:22+0300
2021-11-23T00:22+0300
dünya
belarus
almanya
angela merkel
steffen seibert
göçmen krizi
görüşme
svetlana tihanovskaya
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Belarus'ta geçen yıl düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden ve Litvanya'ya iltica eden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya ile görüştüğünü duyurdu.Seibert, yaptığı yazılı açıklamada Merkel ile Tihanovskaya'nın Belarus'tak iç siyasi durum ve Polonya sınırındaki göçmen krizi hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.Sözcü, Merkel'in 'Belarus'taki demokratik harekete' desteğini yinelediğini, Minsk'in 'muhalefete, bağımsız gazetecilere yönelik baskıları' durdurmasının yanı sıra tutuklu tüm aktivistleri serbest bırakması ve devam eden krizin üstesinden gelmek için toplumla diyaloğa girmesi gerektiğini vurguladığını ifade etti.2020'nin ağustos ayında düzenlenen seçimlerde Aleksandr Lukaşenko'nun galip gelmesinin ardından Batılı ülkelerce desteklenen muhalefet, seçimlerde hile olduğunu iddia ederek protesto gösterileri düzenlemişti.Seçimlerde mağlup olan muhalif aday Tihanovskaya, protestoları takiban Litvanya'ya iltica etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-ab-polonya-sinirindaki-2-bin-gocmenle-ilgili-temasa-gecmiyor---1051027071.html
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belarus, almanya, angela merkel, steffen seibert, göçmen krizi, görüşme, svetlana tihanovskaya
Merkel, Belarus'un mağlup devlet başkanı adayı Tihanovskaya ile görüştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, geçen yıl Belarus devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya ile görüşme gerçekleştirerek, Belarus'taki durumu ve göçmen krizini ele aldığı açıklandı.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Belarus'ta geçen yıl düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden ve Litvanya'ya iltica eden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya ile görüştüğünü duyurdu.
Seibert, yaptığı yazılı açıklamada Merkel ile Tihanovskaya'nın Belarus'tak iç siyasi durum ve Polonya sınırındaki göçmen krizi hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Sözcü, Merkel'in 'Belarus'taki demokratik harekete' desteğini yinelediğini, Minsk'in 'muhalefete, bağımsız gazetecilere yönelik baskıları' durdurmasının yanı sıra tutuklu tüm aktivistleri serbest bırakması ve devam eden krizin üstesinden gelmek için toplumla diyaloğa girmesi gerektiğini vurguladığını ifade etti.
2020'nin ağustos ayında düzenlenen seçimlerde Aleksandr Lukaşenko'nun galip gelmesinin ardından Batılı ülkelerce desteklenen muhalefet, seçimlerde hile olduğunu iddia ederek protesto gösterileri düzenlemişti.
Seçimlerde mağlup olan muhalif aday Tihanovskaya, protestoları takiban Litvanya'ya iltica etmişti.