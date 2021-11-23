https://tr.sputniknews.com/20211123/merkel-belarusun-maglup-devlet-baskani-adayi-tihanovskaya-ile-gorustu-1051051702.html

Merkel, Belarus'un mağlup devlet başkanı adayı Tihanovskaya ile görüştü

Merkel, Belarus'un mağlup devlet başkanı adayı Tihanovskaya ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, geçen yıl Belarus devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya ile görüşme gerçekleştirerek... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T00:22+0300

2021-11-23T00:22+0300

2021-11-23T00:22+0300

dünya

belarus

almanya

angela merkel

steffen seibert

göçmen krizi

görüşme

svetlana tihanovskaya

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Belarus'ta geçen yıl düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden ve Litvanya'ya iltica eden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya ile görüştüğünü duyurdu.Seibert, yaptığı yazılı açıklamada Merkel ile Tihanovskaya'nın Belarus'tak iç siyasi durum ve Polonya sınırındaki göçmen krizi hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.Sözcü, Merkel'in 'Belarus'taki demokratik harekete' desteğini yinelediğini, Minsk'in 'muhalefete, bağımsız gazetecilere yönelik baskıları' durdurmasının yanı sıra tutuklu tüm aktivistleri serbest bırakması ve devam eden krizin üstesinden gelmek için toplumla diyaloğa girmesi gerektiğini vurguladığını ifade etti.2020'nin ağustos ayında düzenlenen seçimlerde Aleksandr Lukaşenko'nun galip gelmesinin ardından Batılı ülkelerce desteklenen muhalefet, seçimlerde hile olduğunu iddia ederek protesto gösterileri düzenlemişti.Seçimlerde mağlup olan muhalif aday Tihanovskaya, protestoları takiban Litvanya'ya iltica etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-ab-polonya-sinirindaki-2-bin-gocmenle-ilgili-temasa-gecmiyor---1051027071.html

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belarus, almanya, angela merkel, steffen seibert, göçmen krizi, görüşme, svetlana tihanovskaya