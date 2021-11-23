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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Rusya-Ukrayna sınırında gerilim yok
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Rusya-Ukrayna sınırında gerilim yok
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin olmadığını, Rus askerlerin kendi topraklarında yer değiştirdiğini belirtti. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
ukrayna
vasiliy nebenzya
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Nebenzya, “Sınırda hiçbir gerilim yok. Kendi topraklarımızda hareket ediyoruz. Bize gerilim atfeden ülkeler, ordu birliklerimizi onların gerek gördüğü yerlerde tutmamızı inanıyor” diye açıkladı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rusya’yı, Ukrayna’daki çözüm sürecine tehdit olarak gösterme çabasında olduğunu söylemişti. Peskov, bu kampanyanın, Kiev’deki saldırgan planları örtbas etmeye yönelik bir kamuflaj olduğunu dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211121/kremlin-ukrayna-nato-tatbikatlarinin-kisvesi-altinda-kendi-sorununa-askeri-cozum-ariyor-1051008566.html
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rusya, ukrayna, vasiliy nebenzya

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Rusya-Ukrayna sınırında gerilim yok

00:32 23.11.2021
© Sputnik / Нэнси Сисель / Fotoğraf bankasına girRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Нэнси Сисель
/
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin olmadığını, Rus askerlerin kendi topraklarında yer değiştirdiğini belirtti.
Nebenzya, “Sınırda hiçbir gerilim yok. Kendi topraklarımızda hareket ediyoruz. Bize gerilim atfeden ülkeler, ordu birliklerimizi onların gerek gördüğü yerlerde tutmamızı inanıyor” diye açıkladı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rusya’yı, Ukrayna’daki çözüm sürecine tehdit olarak gösterme çabasında olduğunu söylemişti. Peskov, bu kampanyanın, Kiev’deki saldırgan planları örtbas etmeye yönelik bir kamuflaj olduğunu dile getirmişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
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Kremlin: Ukrayna, NATO tatbikatlarının kisvesi altında kendi sorununa askeri çözüm arıyor
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