Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Rusya-Ukrayna sınırında gerilim yok

Nebenzya, “Sınırda hiçbir gerilim yok. Kendi topraklarımızda hareket ediyoruz. Bize gerilim atfeden ülkeler, ordu birliklerimizi onların gerek gördüğü yerlerde tutmamızı inanıyor” diye açıkladı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rusya’yı, Ukrayna’daki çözüm sürecine tehdit olarak gösterme çabasında olduğunu söylemişti. Peskov, bu kampanyanın, Kiev’deki saldırgan planları örtbas etmeye yönelik bir kamuflaj olduğunu dile getirmişti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin olmadığını, Rus askerlerin kendi topraklarında yer değiştirdiğini belirtti.
Nebenzya, “Sınırda hiçbir gerilim yok. Kendi topraklarımızda hareket ediyoruz. Bize gerilim atfeden ülkeler, ordu birliklerimizi onların gerek gördüğü yerlerde tutmamızı inanıyor” diye açıkladı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rusya’yı, Ukrayna’daki çözüm sürecine tehdit olarak gösterme çabasında olduğunu söylemişti. Peskov, bu kampanyanın, Kiev’deki saldırgan planları örtbas etmeye yönelik bir kamuflaj olduğunu dile getirmişti.