https://tr.sputniknews.com/20211123/sozunu-tuttu-mourinhodan-gol-atan-oyuncusuna-hediye-spor-ayakkabi-1051070388.html

Sözünü tuttu: Mourinho'dan gol atan oyuncusuna hediye spor ayakkabı

Sözünü tuttu: Mourinho'dan gol atan oyuncusuna hediye spor ayakkabı

Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, gol atması durumunda ayakkabı alacağı sözünü verdiği genç yetenek Felix Afena-Gyan'a son lig... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T15:44+0300

2021-11-23T15:44+0300

2021-11-23T15:57+0300

jose mourinho

spor

ayakkabı

hediye

gol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051070183_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ecc835d4a7225fa23f28d058e2a8c91a.jpg

Roma'nın deplasmanda Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği son lig maçında 75. dakikada oyuna girmesinin ardından takımının iki golüne de imza atan 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan, ligde ilk kez ağları sarsmanın yanı sıra bir mutluluk daha yaşadı.Maç sonu İtalya basınına konuşan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Ganalı oyuncunun maç öncesinde kendisinden bir ricada bulunduğunu aktardı:Mourinho, takımın bugünkü antrenmanının ardından Afena-Gyan'a istediği ayakkabıları hediye ederek sözünü tuttu.

https://tr.sputniknews.com/20210827/jose-mourinho-trabzonspor-daha-iyi-yerlerde-olmali-1048373567.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jose mourinho, ayakkabı, hediye, gol