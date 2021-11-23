Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211123/sozunu-tuttu-mourinhodan-gol-atan-oyuncusuna-hediye-spor-ayakkabi-1051070388.html
Sözünü tuttu: Mourinho'dan gol atan oyuncusuna hediye spor ayakkabı
Sözünü tuttu: Mourinho'dan gol atan oyuncusuna hediye spor ayakkabı
Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, gol atması durumunda ayakkabı alacağı sözünü verdiği genç yetenek Felix Afena-Gyan'a son lig... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T15:44+0300
2021-11-23T15:57+0300
jose mourinho
spor
ayakkabı
hediye
gol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051070183_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ecc835d4a7225fa23f28d058e2a8c91a.jpg
Roma'nın deplasmanda Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği son lig maçında 75. dakikada oyuna girmesinin ardından takımının iki golüne de imza atan 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan, ligde ilk kez ağları sarsmanın yanı sıra bir mutluluk daha yaşadı.Maç sonu İtalya basınına konuşan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Ganalı oyuncunun maç öncesinde kendisinden bir ricada bulunduğunu aktardı:Mourinho, takımın bugünkü antrenmanının ardından Afena-Gyan'a istediği ayakkabıları hediye ederek sözünü tuttu.
https://tr.sputniknews.com/20210827/jose-mourinho-trabzonspor-daha-iyi-yerlerde-olmali-1048373567.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051070183_0:0:480:360_1920x0_80_0_0_97ed8183b19f692c98270232d3443f08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jose mourinho, ayakkabı, hediye, gol

Sözünü tuttu: Mourinho'dan gol atan oyuncusuna hediye spor ayakkabı

15:44 23.11.2021 (güncellendi: 15:57 23.11.2021)
© AAJose Mourinho, Felix Afena-Gyan
Jose Mourinho, Felix Afena-Gyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
Abone ol
Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, gol atması durumunda ayakkabı alacağı sözünü verdiği genç yetenek Felix Afena-Gyan'a son lig maçında gol atınca spor ayakkabı hediye etti.
Roma'nın deplasmanda Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği son lig maçında 75. dakikada oyuna girmesinin ardından takımının iki golüne de imza atan 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan, ligde ilk kez ağları sarsmanın yanı sıra bir mutluluk daha yaşadı.
Maç sonu İtalya basınına konuşan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Ganalı oyuncunun maç öncesinde kendisinden bir ricada bulunduğunu aktardı:
"Bu maçta gol atarsa, istediği 800 euroluk çok pahalı ayakkabıyı ona alacağıma söz verdim. Maç sonu yanıma gelerek sözümü hatırlattı."
Mourinho, takımın bugünkü antrenmanının ardından Afena-Gyan'a istediği ayakkabıları hediye ederek sözünü tuttu.
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
YAŞAM
Jose Mourinho: Trabzonspor daha iyi yerlerde olmalı
27 Ağustos, 03:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:16Belarus: Polonya göçmenlere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı
17:11Çin’de kripto para saadet zinciri ortaya çıkartıldı
17:09Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü
17:0383 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı
16:59'Maradona, çalınmasın diye kalbi olmadan gömüldü' iddiası
16:50Aşkı prensesliğe tercih eden Mako'nun ABD'deki 'sıradan hayatından' ilk kareler
16:47Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldı
16:40Afrikalı bir çocuk Fransız İHA’sını sapanla vurdu
16:30Rusya, Google ve Apple dahil 13 yabancı bilişim şirketine yıl sonuna kadar süre verdi
16:29Rusya: Avrupa, Minsk’e tavsiyeler vermek yerine, göçmen sorunun çözümü için harekete geçmeli
16:25Danimarka'da sosyal deneye maruz bırakılan 6 çocuk, hükümetten tazminat talep etti
16:23Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de görüşecek
16:11Beşiktaş Başkanı Çebi'den kur artışı yorumu: Sporu mali açıdan yönetebilmek daha zor hale gelmiştir
16:08Selin Ciğerci hakim karşısına çıktı: Amacım sadece rezil etmekti
16:03Aktör Keanu Reeves açıkladı: Eski rol arkadaşı Winona Ryder ile gerçekten evli mi?
15:58Birden çok bankada uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor
15:56Gübre ve zirai ilaç satışları geçici olarak durdu
15:44Sözünü tuttu: Mourinho'dan gol atan oyuncusuna hediye spor ayakkabı
15:41Kadir İnanır'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Bilinci açık, yemek yemeye ve konuşmaya başladı
15:37Hazine iki tahvilde 4.5 milyar TL borçlandı