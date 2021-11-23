https://tr.sputniknews.com/20211123/uber-esrar-piyasasina-girdi-ontarioda-uber-eats-uygulamasindan-esrar-siparis-edilebiliyor-1051060899.html

Uber, esrar piyasasına girdi: Ontario'da Uber Eats uygulamasından esrar sipariş edilebiliyor

Uber, esrar piyasasına girdi: Ontario'da Uber Eats uygulamasından esrar sipariş edilebiliyor

Araç çağırma devi, pandemi döneminde iyice büyüyen esrar pazarına Kanada'dan giriş yaptı. Ontario eyaletinde yaşayanlar için Uber Eats uygulamasına yemek... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T11:09+0300

2021-11-23T11:09+0300

2021-11-23T11:51+0300

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ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber Technologies Inc'in araç çağırma, yemek ve paket teslimi, kurye, yük taşımacılığı hizmetlerine esrar siparişi de eklendi. Kanada'nın Ontario eyaletinde artık Uber Eats uygulaması üzerinden esrar sipariş edilebiliyor.Keyif amaçlı kullanım için esrar üretimi, satışı ve tüketimi Uruguay ile Kanada'da tamamen, ABD'de ise bazı eyaletlerde yasallaşmış durumda. Uber Eats üzerinden içki teslimatı da yapan araç çağırma devinin gözünü büyüyen esrar pazarına diktiği biliniyordu. Pandemi döneminde kar edemeyen Uber, gelişen esrar piyasasına giriş adımını Ontario'da attı. En yakın mağazaya giderek Dün Uber Eats sanal pazar alanı listesine esrar perakendecisi Tokyo Smoke'un eklenmesiyle Uber Eats uygulamasından sipariş veren müşteriler, bir saat içinde hazırlanacak siparişlerini en yakın Tokyo Smoke mağazasından kimliklerini göstererek teslim alabilecek.Ontario'da esrar perakendeciler tarafından teslim edilebiliyor. Uber Eats gibi üçüncü tarafların teslimat yapması, Kanada'da henüz yasal değil.Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, nisanda yaptığı açıklamada, 'yasal süreç netleştiğinde, ABD'de esrar teslimatı yapmayı değerlendirdiklerini' söylemişti. 'Yasal satışları artırarak yasadışı piyasaya darbe indirecek'Keyif amaçlı esrarın yasallaşmasının üzerinden 3 yıldan uzun süre geçen Kanada'da yasadışı üreticilerin toplam yıllık satışların büyük bölümünü kontrol ettiği esrar piyasası hizaya sokulmaya çalışılıyor.Uber ise Tokyo Smoke ile girdikleri ortaklığın, 'Kanadalı yetişkinlerin güvenli, yasal esrar satın almalarına ve tıbbi amaçlı olmayan esrar satışlarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturan yasadışı yeraltı piyasasıyla mücadele etmeye yardımcı olacağını' belirtti. Yasaların izin verdiği her yere giriş hazırlığıAçıklamanın ardından küresel esrar hisseleri takipçisi MJ ETF yüzde 2 yükselirken, Uber'in hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1.2 artarak 44.78 dolara çıktı. Uber sözcüsü, esrar siparişi almanın diğer Kanada eyaletlerine veya ABD'ye genişleme olasılığı sorulduğunda, 'şu anda paylaşılacak başka bir şey olmadığı' yanıtını vererek ekledi:"Piyasa piyasa düzenlemeleri ve fırsatları yakından takibe devam edeceğiz. Yerel ve federal yasalar evrildikçe, diğer bölgelerde faaliyet gösteren tüccarlarla fırsatları keşfedeceğiz." Pandemi döneminde patlama yaptıGeçen yıl pandemi kaynaklı kısıtlamalar, sınırlı eğlence seçenekleriyle evde mahsur kalan müşterilerin esrarla ilgili ürünlere talebini artırmıştı.BDS Analytics'in verilerine göre 2021'de 4 milyar dolara çıkan Kanada'daki esrar satışlarının 2026'da 6.7 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.70.6 milyar dolarlık yasal pazara doğruFlowhub'a göre, nisan ayında ABD'nin Kaliforniya, Colorado, Oregon ve Alaska eyaletlerinde keyif amaçlı esrar satışları önceki yıla göre neredeyse yüzde 50 arttı. Washington DC ile en az 17 eyalet, eğlence amaçlı esrar kullanımını yasallaştırdı. Değişen manzara, artan halk desteğiyle örtüşüyor: Nisandaki Pew Research anketinde, Amerikalıların çoğunluğu esrarın tıbbi ve keyif amaçlı kullanımının yasallaşmasından yana görüş bildirdi. Grand View Research'e göre, küresel yasal esrar pazarı, 2028 yılına kadar 70.6 milyar dolara ulaşacak.

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