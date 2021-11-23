Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
AİHM'den 15 Temmuz sonrası 400'den fazla yargıcı gözaltına alan Türkiye aleyhine karar
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211123/uber-esrar-piyasasina-girdi-ontarioda-uber-eats-uygulamasindan-esrar-siparis-edilebiliyor-1051060899.html
Uber, esrar piyasasına girdi: Ontario'da Uber Eats uygulamasından esrar sipariş edilebiliyor
Uber, esrar piyasasına girdi: Ontario'da Uber Eats uygulamasından esrar sipariş edilebiliyor
Araç çağırma devi, pandemi döneminde iyice büyüyen esrar pazarına Kanada'dan giriş yaptı. Ontario eyaletinde yaşayanlar için Uber Eats uygulamasına yemek... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T11:09+0300
2021-11-23T11:51+0300
dünya
kanada
esrar
uber
sipariş
ontario
hint keneviri
marihuana
uber eats
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048358669_0:1:864:486_1920x0_80_0_0_d5fd22da8336dbe2ed403d9d566d3823.jpg
ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber Technologies Inc'in araç çağırma, yemek ve paket teslimi, kurye, yük taşımacılığı hizmetlerine esrar siparişi de eklendi. Kanada'nın Ontario eyaletinde artık Uber Eats uygulaması üzerinden esrar sipariş edilebiliyor.Keyif amaçlı kullanım için esrar üretimi, satışı ve tüketimi Uruguay ile Kanada'da tamamen, ABD'de ise bazı eyaletlerde yasallaşmış durumda. Uber Eats üzerinden içki teslimatı da yapan araç çağırma devinin gözünü büyüyen esrar pazarına diktiği biliniyordu. Pandemi döneminde kar edemeyen Uber, gelişen esrar piyasasına giriş adımını Ontario'da attı. En yakın mağazaya giderek Dün Uber Eats sanal pazar alanı listesine esrar perakendecisi Tokyo Smoke'un eklenmesiyle Uber Eats uygulamasından sipariş veren müşteriler, bir saat içinde hazırlanacak siparişlerini en yakın Tokyo Smoke mağazasından kimliklerini göstererek teslim alabilecek.Ontario'da esrar perakendeciler tarafından teslim edilebiliyor. Uber Eats gibi üçüncü tarafların teslimat yapması, Kanada'da henüz yasal değil.Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, nisanda yaptığı açıklamada, 'yasal süreç netleştiğinde, ABD'de esrar teslimatı yapmayı değerlendirdiklerini' söylemişti. 'Yasal satışları artırarak yasadışı piyasaya darbe indirecek'Keyif amaçlı esrarın yasallaşmasının üzerinden 3 yıldan uzun süre geçen Kanada'da yasadışı üreticilerin toplam yıllık satışların büyük bölümünü kontrol ettiği esrar piyasası hizaya sokulmaya çalışılıyor.Uber ise Tokyo Smoke ile girdikleri ortaklığın, 'Kanadalı yetişkinlerin güvenli, yasal esrar satın almalarına ve tıbbi amaçlı olmayan esrar satışlarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturan yasadışı yeraltı piyasasıyla mücadele etmeye yardımcı olacağını' belirtti. Yasaların izin verdiği her yere giriş hazırlığıAçıklamanın ardından küresel esrar hisseleri takipçisi MJ ETF yüzde 2 yükselirken, Uber'in hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1.2 artarak 44.78 dolara çıktı. Uber sözcüsü, esrar siparişi almanın diğer Kanada eyaletlerine veya ABD'ye genişleme olasılığı sorulduğunda, 'şu anda paylaşılacak başka bir şey olmadığı' yanıtını vererek ekledi:"Piyasa piyasa düzenlemeleri ve fırsatları yakından takibe devam edeceğiz. Yerel ve federal yasalar evrildikçe, diğer bölgelerde faaliyet gösteren tüccarlarla fırsatları keşfedeceğiz." Pandemi döneminde patlama yaptıGeçen yıl pandemi kaynaklı kısıtlamalar, sınırlı eğlence seçenekleriyle evde mahsur kalan müşterilerin esrarla ilgili ürünlere talebini artırmıştı.BDS Analytics'in verilerine göre 2021'de 4 milyar dolara çıkan Kanada'daki esrar satışlarının 2026'da 6.7 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.70.6 milyar dolarlık yasal pazara doğruFlowhub'a göre, nisan ayında ABD'nin Kaliforniya, Colorado, Oregon ve Alaska eyaletlerinde keyif amaçlı esrar satışları önceki yıla göre neredeyse yüzde 50 arttı. Washington DC ile en az 17 eyalet, eğlence amaçlı esrar kullanımını yasallaştırdı. Değişen manzara, artan halk desteğiyle örtüşüyor: Nisandaki Pew Research anketinde, Amerikalıların çoğunluğu esrarın tıbbi ve keyif amaçlı kullanımının yasallaşmasından yana görüş bildirdi. Grand View Research'e göre, küresel yasal esrar pazarı, 2028 yılına kadar 70.6 milyar dolara ulaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20210629/meksikada-eglence-amacli-esrar-kullanimi-suc-olmaktan-cikarildi-1044840108.html
https://tr.sputniknews.com/20211022/luksemburg-kenevir-yetistirmeyi-ve-tuketmeyi-yasallastiran-ilk-avrupa-ulkesi-oldu-1050086410.html
https://tr.sputniknews.com/20211014/abdde-artan-marihuana-ciftlikleri-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1049821792.html
https://tr.sputniknews.com/20210401/new-yorkta-marihuana-kullanimi-yasallasti-1044164570.html
kanada
ontario
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048358669_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_6de4ae1f00de5bdd67a21e1b84ca7e58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, esrar, uber, sipariş, ontario, hint keneviri, marihuana, uber eats

Uber, esrar piyasasına girdi: Ontario'da Uber Eats uygulamasından esrar sipariş edilebiliyor

11:09 23.11.2021 (güncellendi: 11:51 23.11.2021)
© AAUBER
UBER - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
Abone ol
Araç çağırma devi, pandemi döneminde iyice büyüyen esrar pazarına Kanada'dan giriş yaptı. Ontario eyaletinde yaşayanlar için Uber Eats uygulamasına yemek, bakkaliye, içki teslimatının yanısıra esrar siparişi de eklendi. Ancak müşteri, siparişi mağazaya giderek alıyor.
ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber Technologies Inc'in araç çağırma, yemek ve paket teslimi, kurye, yük taşımacılığı hizmetlerine esrar siparişi de eklendi. Kanada'nın Ontario eyaletinde artık Uber Eats uygulaması üzerinden esrar sipariş edilebiliyor.
Keyif amaçlı kullanım için esrar üretimi, satışı ve tüketimi Uruguay ile Kanada'da tamamen, ABD'de ise bazı eyaletlerde yasallaşmış durumda.
Uber Eats üzerinden içki teslimatı da yapan araç çağırma devinin gözünü büyüyen esrar pazarına diktiği biliniyordu. Pandemi döneminde kar edemeyen Uber, gelişen esrar piyasasına giriş adımını Ontario'da attı.

En yakın mağazaya giderek

Dün Uber Eats sanal pazar alanı listesine esrar perakendecisi Tokyo Smoke'un eklenmesiyle Uber Eats uygulamasından sipariş veren müşteriler, bir saat içinde hazırlanacak siparişlerini en yakın Tokyo Smoke mağazasından kimliklerini göstererek teslim alabilecek.
Ontario'da esrar perakendeciler tarafından teslim edilebiliyor. Uber Eats gibi üçüncü tarafların teslimat yapması, Kanada'da henüz yasal değil.
Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, nisanda yaptığı açıklamada, 'yasal süreç netleştiğinde, ABD'de esrar teslimatı yapmayı değerlendirdiklerini' söylemişti.

'Yasal satışları artırarak yasadışı piyasaya darbe indirecek'

Keyif amaçlı esrarın yasallaşmasının üzerinden 3 yıldan uzun süre geçen Kanada'da yasadışı üreticilerin toplam yıllık satışların büyük bölümünü kontrol ettiği esrar piyasası hizaya sokulmaya çalışılıyor.
Uber ise Tokyo Smoke ile girdikleri ortaklığın, 'Kanadalı yetişkinlerin güvenli, yasal esrar satın almalarına ve tıbbi amaçlı olmayan esrar satışlarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturan yasadışı yeraltı piyasasıyla mücadele etmeye yardımcı olacağını' belirtti.
Marihuana esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2021
DÜNYA
Meksika'da eğlence amaçlı esrar kullanımı suç olmaktan çıkarıldı
29 Haziran , 03:31

Yasaların izin verdiği her yere giriş hazırlığı

Açıklamanın ardından küresel esrar hisseleri takipçisi MJ ETF yüzde 2 yükselirken, Uber'in hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1.2 artarak 44.78 dolara çıktı.
Uber sözcüsü, esrar siparişi almanın diğer Kanada eyaletlerine veya ABD'ye genişleme olasılığı sorulduğunda, 'şu anda paylaşılacak başka bir şey olmadığı' yanıtını vererek ekledi:
"Piyasa piyasa düzenlemeleri ve fırsatları yakından takibe devam edeceğiz. Yerel ve federal yasalar evrildikçe, diğer bölgelerde faaliyet gösteren tüccarlarla fırsatları keşfedeceğiz."
Kenevir, marihuana, bitki - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
DÜNYA
Lüksemburg, kenevir yetiştirmeyi ve tüketmeyi yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu
22 Ekim, 15:35

Pandemi döneminde patlama yaptı

Geçen yıl pandemi kaynaklı kısıtlamalar, sınırlı eğlence seçenekleriyle evde mahsur kalan müşterilerin esrarla ilgili ürünlere talebini artırmıştı.
BDS Analytics'in verilerine göre 2021'de 4 milyar dolara çıkan Kanada'daki esrar satışlarının 2026'da 6.7 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.
ABD, yasadışı yetiştirilmiş kenevir bitkileri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
DÜNYA
ABD'de artan marihuana çiftlikleri nedeniyle acil durum ilan edildi
14 Ekim, 15:34

70.6 milyar dolarlık yasal pazara doğru

Flowhub'a göre, nisan ayında ABD'nin Kaliforniya, Colorado, Oregon ve Alaska eyaletlerinde keyif amaçlı esrar satışları önceki yıla göre neredeyse yüzde 50 arttı. Washington DC ile en az 17 eyalet, eğlence amaçlı esrar kullanımını yasallaştırdı. Değişen manzara, artan halk desteğiyle örtüşüyor: Nisandaki Pew Research anketinde, Amerikalıların çoğunluğu esrarın tıbbi ve keyif amaçlı kullanımının yasallaşmasından yana görüş bildirdi.
Grand View Research'e göre, küresel yasal esrar pazarı, 2028 yılına kadar 70.6 milyar dolara ulaşacak.
Esrar- Marihuana - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2021
DÜNYA
New York'ta marihuana kullanımı yasallaştı
1 Nisan, 00:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:38AİHM'den 15 Temmuz sonrası 400'den fazla yargıcı gözaltına alan Türkiye aleyhine karar
12:29Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel tişört: 'Bir oyuncu elendi'
12:24Hintli adam, eşi için 3 yılda kendi Tac Mahal'ini yaptı
12:18Adalet Bakanı Gül'den Bolu Belediyesi'ne: Kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşit
12:15Semih Tümen'den Erdoğan'a Naci Ağbal'lı tepki: İrrasyonel deney
12:14Sarıyer'de ormanlık alanda kesilmiş atlar bulundu
12:11Abu Dabi Veliaht Prensi yarın Türkiye'ye geliyor
12:00AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ: Ayda iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz
11:55HDP'li 13 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:40Ukrayna, IMF’den yüzlerce milyon dolar alacak
11:13Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum, bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok
11:09Uber, esrar piyasasına girdi: Ontario'da Uber Eats uygulamasından esrar sipariş edilebiliyor
11:06Hindistan’da son 24 saatte 1.5 yılın en düşük Kovid-19 vaka sayısı
11:00Belarus'tan 118 göçmen daha ayrıldı
10:49Apple tamamen camdan iPhone patenti için başvuru yaptı
10:45Bahçeli: 50+1 konusunu tartışmaya açmak güvensizliği körükleyecektir
10:40Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü firarilerin ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz
10:22Sağlık Bakanı Koca: İlaç takip sistemi var, her basamağını takip ediyoruz, denetimi yoğunlaştırdık
10:11Eski ABD Başkanı Trump'a tekvandoda siyah kuşak
10:05Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücret görüşmeleri 1-2 hafta içinde tamamlanacak