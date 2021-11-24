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https://tr.sputniknews.com/20211124/13-gunluk-bebegini-karinca-zehiri-ile-oldurmeye-calisan-baba-tutuklandi-1051117918.html
13 günlük bebeğini karınca zehiri ile öldürmeye çalışan baba tutuklandı
13 günlük bebeğini karınca zehiri ile öldürmeye çalışan baba tutuklandı
Yalova’da,13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri katıp öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba Serhat Oskan, sevk edildiği adliyede... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T20:14+0300
2021-11-24T20:14+0300
türkiye
yalova
bebek
fare zehri
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Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim’de ‘Ecrin’ adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan'ın yeni doğan bebeğine kötü davrandığını gören eşi Tülay Oskan, eşinin bebeği istemediğini fark etti.DHA'nın aktardığı habere göre, bu dönemde WhatsApp durumunda ‘Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma’ ve ‘Aldık başa belayı’ gibi paylaşımlar yapan Serhat Oskan, Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım’da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.Durumdan habersiz olan Türkan Oskan, 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere Ecrin’e içirdi. Mama bittiğinde biberonda tortular kaldığını fark eden anne, önce mamanın bozulduğunu düşündü.Ancak mamayı çöpe attığı sırada zehir kutusunu gören Türkan Oskan, zehir kutusunu ve biberonu diğer kızı E.O.’ya (13) verip eczaneye gönderdi, mamaya zehir katılıp katılmadığına bakmalarını istedi.Eczacıdan mamaya zehir karıştırıldığını öğrenen Oskan, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. 10 Kasım'da ambulansla hastaneye kaldırılan Ecrin, yoğun bakımda tedaviye alındı. 1 günlük tedavisinin ardından 11 Kasım'da taburcu edilen Ecrin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Baba tutuklandıOlayın ardından polis, Serhat Oskan’ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden Oskan, “Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim” dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Oskan, çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs’ suçundan tutuklandı.Türkan Oskan, 3'üncü çocukları olan Ecrin dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi Serhat Oskan hakkında, mahkemeden koruma kararı da aldırdığını belirterek, “Anlatması kolay değil. Ben ve çocuklarımın psikolojisi iyi değil. WhatsApp’tan birkaç tane paylaşım yaptı. Oradan moralinin bozuk olduğunu anlamıştım” dedi.
türkiye
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yalova, bebek, fare zehri

13 günlük bebeğini karınca zehiri ile öldürmeye çalışan baba tutuklandı

20:14 24.11.2021
© AAGözaltı - tutuklama
Gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
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Yalova’da,13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri katıp öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba Serhat Oskan, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Oskan’ın emniyetteki ifadesinde, “Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Ondan kurtulmak istemiştim” dediği öğrenildi.
Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim’de ‘Ecrin’ adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan'ın yeni doğan bebeğine kötü davrandığını gören eşi Tülay Oskan, eşinin bebeği istemediğini fark etti.
DHA'nın aktardığı habere göre, bu dönemde WhatsApp durumunda ‘Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma’ ve ‘Aldık başa belayı’ gibi paylaşımlar yapan Serhat Oskan, Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım’da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.
Durumdan habersiz olan Türkan Oskan, 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere Ecrin’e içirdi. Mama bittiğinde biberonda tortular kaldığını fark eden anne, önce mamanın bozulduğunu düşündü.
Ancak mamayı çöpe attığı sırada zehir kutusunu gören Türkan Oskan, zehir kutusunu ve biberonu diğer kızı E.O.’ya (13) verip eczaneye gönderdi, mamaya zehir katılıp katılmadığına bakmalarını istedi.

Eczacıdan mamaya zehir karıştırıldığını öğrenen Oskan, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. 10 Kasım'da ambulansla hastaneye kaldırılan Ecrin, yoğun bakımda tedaviye alındı. 1 günlük tedavisinin ardından 11 Kasım'da taburcu edilen Ecrin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Baba tutuklandı

Olayın ardından polis, Serhat Oskan’ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden Oskan, “Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Oskan, çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs’ suçundan tutuklandı.
Türkan Oskan, 3'üncü çocukları olan Ecrin dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi Serhat Oskan hakkında, mahkemeden koruma kararı da aldırdığını belirterek, “Anlatması kolay değil. Ben ve çocuklarımın psikolojisi iyi değil. WhatsApp’tan birkaç tane paylaşım yaptı. Oradan moralinin bozuk olduğunu anlamıştım” dedi.
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