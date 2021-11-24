https://tr.sputniknews.com/20211124/abdnin-gudumlu-fuze-tasiyan-muhribinin-tayvan-bogazindan-gecisine-cinden-protesto-1051090730.html

ABD'nin güdümlü füze taşıyan muhribinin Tayvan Boğazı'ndan geçişine Çin'den protesto

ABD'nin güdümlü füze taşıyan muhribinin Tayvan Boğazı'ndan geçişine Çin'den protesto

Çin, ABD'nin güdümlü füze taşınan savaş gemisinin Tayvan ile egemenlik ihtilafı nedeniyle askeri gerilimlerin yaşandığı Tayvan Boğazı'ndan geçişini protesto... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T05:21+0300

2021-11-24T05:21+0300

2021-11-24T05:21+0300

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tayvan boğazı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD gemilerinin seyrüsefer serbestisi bahanesiyle güç gösterisi yaptığını ve bölgede gerilim yaratmaya çalıştığını belirttiSözcü Cao, "Bu, özgürlük ve açıklık ilkesine bağlılık değil, bölgesel barış ve istikrarı bozmaya yönelik bilinçli bir girişimdir" dedi.ABD'nin güdümlü füze taşınan USS Milius savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirilmişti.ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, "Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius, 23 Kasım'da Tayvan Boğazı'ndaki uluslararası sularda, uluslararası hukuka uygun rutin seyir faaliyeti gerçekleştirmiştir" ifadeleri yer almıştı.Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ABD'nin 'özgür ve açık Hint-Pasifik ilkesine bağlılığını ortaya koyduğu' savunulan açıklamada, "ABD silahlı kuvvetleri uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve hareket etmeyi sürdürecektir" denilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211116/biden-siye-abdnin-tayvanin-bagimsizligini-desteklemedigini-soyledi-1050842326.html

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abd, çin, abd donanması, savaş gemisi, cao licien, uss milius, tayvan boğazı