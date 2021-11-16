https://tr.sputniknews.com/20211116/biden-siye-abdnin-tayvanin-bagimsizligini-desteklemedigini-soyledi-1050842326.html

'Biden, Şi'ye ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini söyledi'

'Biden, Şi'ye ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini söyledi'

Çin medyası, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede 'ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğin' söylediğini... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T09:56+0300

2021-11-16T09:56+0300

2021-11-16T09:56+0300

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ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, liderlerin ikili ilişkiler ve ortak çıkar alanları üzerine görüş alışverişinde bulunduğu çevrim içi zirve sona erdi.Çin merkezli CCTV kanalına göre, Biden'ın görüşmede Şi'ye ABD'nin 'tek Çin' politikasına bağlı olduğunu ve 'Tayvan'ın bağımsızlığını' desteklemediğini dile getirdi.Görüşme, Washington ile Pekin arasında güneydoğu Asya bölgesinde gerilimin tırmandığı bir zamanda yapıldı.Biden, görüşmede "ABD hükümeti, 'tek Çin' politikasına mütemadiyen ve uzun bir süre bağlı kalacak. ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyor ve Tayvan Boğazı bölgesinde barış ve istikrarı muhafaza etmeyi umuyor" ifadelerini kullandı.Biden, ABD'nin Çin'in siyasi-iktisadi sistemini değiştirmeyi ya da Pekin ile bir çatışmaya girmeyi amaçlamadığını da sözlerine ekledi.Çin lideri Şi ise, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemenin 'ateşle oynamak' olacağını kaydetti.Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "Başkan Biden, Tayvan'la İlişkiler Yasası, üç ortak bildiri ve altı taahhüdün rehberliğinde 'tek Çin' politikasına bağlı kaldığını ve ABD'nin, statükoyu değiştirmeye veya Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar vermeye yönelik tek taraflı çabalara şiddetle karşı çıktığını vurguladı" denildi.Dün gerçekleşen görüşmede Görüşmeye Çin tarafında Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Genel Ofisi Direktörü Ding Şueşiang, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng katıldı.ABD tarafında ise Biden dışında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın olduğu yetkililer yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211113/avustralya-savunma-bakani-abdnin-tayvani-cine-karsi-savunmasini-destekleyecegiz-1050775548.html

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