https://tr.sputniknews.com/20211124/abu-dabi-veliaht-prensi-bin-zayidden-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-telgrafi-1051120465.html
Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telgrafı
Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telgrafı
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telgrafı gönderdi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T22:07+0300
2021-11-24T22:07+0300
2021-11-24T22:07+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
türkiye
işbirliği
muhammed bin zayid el nehyan
birleşik arap emirlikleri (bae)
teşekkür
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Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür telgrafı gönderdi.Gördükleri sıcak karşılama ve misafirperverlik için Erdoğan'a teşekkür eden Prens bin Zayid, 'ziyaretin kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkileri; ortak çıkarlara hizmet edecek, iki dost halkın yararına olacak ve onların özlemlerini gerçekleştirecek şekilde güçlendirmenin yollarını görüşme fırsatı verdiğini' ifade etti.Bin Zayid, Erdoğan'a sağlık ve mutluluk; Türk halkına da güvenlik, istikrar ve refahın devamlı olması yönünde temennide bulundu.'Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik'Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da da bin Zayid'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklaması paylaşıldı.Ankara'da Erdoğan'la bir araya geldiğini belirten bin Zayid, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.İş birliği için yeni ve gelecek vaat eden ufuklar açmayı umduklarını belirten bin Zayid, iki ülkenin yararına olacak karşılıklı çıkarlarını, kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirecek şekilde ortak çalışmayı istediklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-ile-bae-arasinda-turkiyeye-dogrudan-yatirimlari-iceren-anlasmalar-imzalaniyor-1051113675.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, işbirliği, muhammed bin zayid el nehyan, birleşik arap emirlikleri (bae), teşekkür
Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telgrafı
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telgrafı gönderdi.
Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür telgrafı gönderdi.
Gördükleri sıcak karşılama ve misafirperverlik için Erdoğan'a teşekkür eden Prens bin Zayid, 'ziyaretin kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkileri; ortak çıkarlara hizmet edecek, iki dost halkın yararına olacak ve onların özlemlerini gerçekleştirecek şekilde güçlendirmenin yollarını görüşme fırsatı verdiğini' ifade etti.
Bin Zayid, Erdoğan'a sağlık ve mutluluk; Türk halkına da güvenlik, istikrar ve refahın devamlı olması yönünde temennide bulundu.
'Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik'
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da da bin Zayid'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklaması paylaşıldı.
Ankara'da Erdoğan'la bir araya geldiğini belirten bin Zayid, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
İş birliği için yeni ve gelecek vaat eden ufuklar açmayı umduklarını belirten bin Zayid, iki ülkenin yararına olacak karşılıklı çıkarlarını, kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirecek şekilde ortak çalışmayı istediklerini kaydetti.