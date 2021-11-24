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https://tr.sputniknews.com/20211124/bakan-ersoy-turizm-gelir-hedefimiz-21-milyar-dolar-1051123053.html
Bakan Ersoy: 2021 turizm gelir hedefimizi 21 milyar dolar olarak güncelledik
Bakan Ersoy: 2021 turizm gelir hedefimizi 21 milyar dolar olarak güncelledik
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemiden en ağır etkilenen sektörün turizm olması sebebiyle bugüne kadar... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T23:26+0300
2021-11-24T23:58+0300
türkiye
istanbul
uludağ ekonomi zirvesi
mehmet nuri ersoy
pandemi
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İstanbul’da düzenlenen, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ilk gün kapanış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.2020’deki pandemiye bağlı durgun dönemin ardından gelen aşılama programıyla sektörde rahatlama yaşandığını dile getiren Ersoy, bu dönemde yaşanan farklılıkların artık kalıcı olduğunun bilincinde olmak gerektiğini ifade etti.'Turizm ulusal ekonomiye katkı sağlıyor'Bakan Ersoy konuşmasına şöyle devam etti:Ersoy, turizme farklı açıdan bakıldığından ulusal ekonomiye, istihdam artışı, işsizlik oranlarının azalması, dış ticaret dengesinin ve döviz girdisiyle de ödemeler dengesinin oluşurulması gibi güçlü katkılar sağladığını söyledi.'Kovid-19 öncesi dönemde gelir yaklaşık 1.9 trilyon dolara ulaşmıştı'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Bankası verilerine göre Kovid-19 öncesi dönemde uluslararası turist varışlarının 2.3 milyar kişi seviyesine geldiğini, turizm gelirlerininse neredeyse 1.9 trilyon dolara ulaştığını aktardı.Turizm ve ekonominin iç içe geçmiş kavramlar olduğunu ve turizmin ülkemizde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, turizmin 2019’da dış ticarete yüzde 30 oranında katkı sağlandığını belirtti.'Pandemiden en ağır etkilenen sektör turizm'Pandemi sürecinden en ağır etkilenen sektörün turizm olduğunu ve bu doğrultuda belirlenen hedeflerin ötelendiğinin altını çizen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211123/tursabdan-bakan-ersoya-yanit-kendi-partisini-sucladiginin-farkinda-degil-1051055216.html
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istanbul, uludağ ekonomi zirvesi, mehmet nuri ersoy, pandemi

Bakan Ersoy: 2021 turizm gelir hedefimizi 21 milyar dolar olarak güncelledik

23:26 24.11.2021 (güncellendi: 23:58 24.11.2021)
© AAMehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
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Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemiden en ağır etkilenen sektörün turizm olması sebebiyle bugüne kadar geciken yeni gelir hedeflerinin 22 milyar dolar olduğunu söyledi.
İstanbul’da düzenlenen, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ilk gün kapanış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.
2020’deki pandemiye bağlı durgun dönemin ardından gelen aşılama programıyla sektörde rahatlama yaşandığını dile getiren Ersoy, bu dönemde yaşanan farklılıkların artık kalıcı olduğunun bilincinde olmak gerektiğini ifade etti.

'Turizm ulusal ekonomiye katkı sağlıyor'

Bakan Ersoy konuşmasına şöyle devam etti:

“Turizm, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomilerinin önemli aktörlerinden biri oldu. Küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, özellikle de sanayileşmede yeterli gelişmeyi sağlayamayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için turizmin önemi ve değeri çok daha fazladır.”

Ersoy, turizme farklı açıdan bakıldığından ulusal ekonomiye, istihdam artışı, işsizlik oranlarının azalması, dış ticaret dengesinin ve döviz girdisiyle de ödemeler dengesinin oluşurulması gibi güçlü katkılar sağladığını söyledi.

'Kovid-19 öncesi dönemde gelir yaklaşık 1.9 trilyon dolara ulaşmıştı'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Bankası verilerine göre Kovid-19 öncesi dönemde uluslararası turist varışlarının 2.3 milyar kişi seviyesine geldiğini, turizm gelirlerininse neredeyse 1.9 trilyon dolara ulaştığını aktardı.
Turizm ve ekonominin iç içe geçmiş kavramlar olduğunu ve turizmin ülkemizde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, turizmin 2019’da dış ticarete yüzde 30 oranında katkı sağlandığını belirtti.

'Pandemiden en ağır etkilenen sektör turizm'

Pandemi sürecinden en ağır etkilenen sektörün turizm olduğunu ve bu doğrultuda belirlenen hedeflerin ötelendiğinin altını çizen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak hazırladığımız destek ve kredi programlarıyla turizmdeki büyük rakiplere göre daha iyi bir performans sergiledik. Ayrıca bunu diplomasi trafiği ile destekledik. 2020’deki 16 milyonluk ziyaret sayısının ardından 2021’de 28 milyon üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Yine 2020’de gerçekleşen 12,1 milyar dolarlık gelire karşılık 2020’nin ilk 9 ayında 16,9 milyar dolar seviyesine geldi ve 2021 yılı hedeflerimizi 22 milyar dolar olarak güncelledik. Bunda hiç kuşkusuz dünyanın en etkili ve kapsamlı tanıtım atağımızın rolü büyük. Go Türkiye platformumuz ise dünyadaki en iyi örnek oldu. Türkiye yeni dönemin en önemli aktörü olacak ve bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz.”

Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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