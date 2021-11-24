https://tr.sputniknews.com/20211124/bakan-ersoy-turizm-gelir-hedefimiz-21-milyar-dolar-1051123053.html

Bakan Ersoy: 2021 turizm gelir hedefimizi 21 milyar dolar olarak güncelledik

Bakan Ersoy: 2021 turizm gelir hedefimizi 21 milyar dolar olarak güncelledik

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemiden en ağır etkilenen sektörün turizm olması sebebiyle bugüne kadar... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T23:26+0300

2021-11-24T23:26+0300

2021-11-24T23:58+0300

türkiye

istanbul

uludağ ekonomi zirvesi

mehmet nuri ersoy

pandemi

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İstanbul’da düzenlenen, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ilk gün kapanış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.2020’deki pandemiye bağlı durgun dönemin ardından gelen aşılama programıyla sektörde rahatlama yaşandığını dile getiren Ersoy, bu dönemde yaşanan farklılıkların artık kalıcı olduğunun bilincinde olmak gerektiğini ifade etti.'Turizm ulusal ekonomiye katkı sağlıyor'Bakan Ersoy konuşmasına şöyle devam etti:Ersoy, turizme farklı açıdan bakıldığından ulusal ekonomiye, istihdam artışı, işsizlik oranlarının azalması, dış ticaret dengesinin ve döviz girdisiyle de ödemeler dengesinin oluşurulması gibi güçlü katkılar sağladığını söyledi.'Kovid-19 öncesi dönemde gelir yaklaşık 1.9 trilyon dolara ulaşmıştı'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Bankası verilerine göre Kovid-19 öncesi dönemde uluslararası turist varışlarının 2.3 milyar kişi seviyesine geldiğini, turizm gelirlerininse neredeyse 1.9 trilyon dolara ulaştığını aktardı.Turizm ve ekonominin iç içe geçmiş kavramlar olduğunu ve turizmin ülkemizde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, turizmin 2019’da dış ticarete yüzde 30 oranında katkı sağlandığını belirtti.'Pandemiden en ağır etkilenen sektör turizm'Pandemi sürecinden en ağır etkilenen sektörün turizm olduğunu ve bu doğrultuda belirlenen hedeflerin ötelendiğinin altını çizen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211123/tursabdan-bakan-ersoya-yanit-kendi-partisini-sucladiginin-farkinda-degil-1051055216.html

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istanbul, uludağ ekonomi zirvesi, mehmet nuri ersoy, pandemi