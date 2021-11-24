https://tr.sputniknews.com/20211124/egitim-is-sendikasindan-ankarada-zam-eylemi-1051112405.html
Eğitim İş Sendikası'ndan Ankara’da zam eylemi
Eğitim İş Sendikası'ndan Ankara’da zam eylemi
Eğitim İş Sendikası'na bağlı öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ekonomik gelişmeleri protesto etmek için Ulus Meydanı’nda bir araya geldi... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T17:07+0300
2021-11-24T17:07+0300
2021-11-24T17:10+0300
ekonomi
eğitim iş sendikası
protesto
öğretmen
dünya emekçi kadınlar günü
eylem
kriz
zam
ekonomi
sendika
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Eğitim İş Sendikası'na bağlı öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meydanlara indi. Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen eylemlerin Ankara ayağı Ulus Meydanı’nda gerçekleşti.“Tükeniyoruz” pankartları taşıyan öğretmenler, basın açıklaması da yaptı. Eğitim İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Şenol Eyüpoğlu “Biz eğitim emekçileri olarak artık her 24 Kasım’da atılan hamaset nutuklarını duymak istemiyoruz. Eğitim emekçileri zam, ekonomik kriz ve yoksullaşma sonucunda insanca yaşam seviyesinden uzaklaşmışlardır” ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından grup, yanlarında getirdikleri maaş bordroları, elektrik faturaları, doğalgaz faturaları ve kredi kartı ekstreleri yaktı.
https://tr.sputniknews.com/20211120/memur-sen-baskani-yalcindan-3600-ek-gosterge-aciklamasi-tum-kamuyu-kapsamali-1050993791.html
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eğitim iş sendikası, protesto, öğretmen, dünya emekçi kadınlar günü, eylem, kriz, zam, ekonomi, sendika
Eğitim İş Sendikası'ndan Ankara’da zam eylemi
17:07 24.11.2021 (güncellendi: 17:10 24.11.2021)
Özel
Eğitim İş Sendikası'na bağlı öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ekonomik gelişmeleri protesto etmek için Ulus Meydanı’nda bir araya geldi. ‘Tükeniyoruz’ başlıklı pankart açan öğretmenler açıklama sonrasında bodrolarının yanı sıra doğalgaz ve elektrik faturalarını ve kredi kartı ekstrelerini yaktılar.
Eğitim İş Sendikası'na bağlı öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meydanlara indi. Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen eylemlerin Ankara ayağı Ulus Meydanı’nda gerçekleşti.
“Tükeniyoruz
” pankartları
taşıyan öğretmenler, basın açıklaması da yaptı. Eğitim İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Şenol Eyüpoğlu
“Biz eğitim emekçileri olarak artık her 24 Kasım’da atılan hamaset nutuklarını duymak istemiyoruz. Eğitim emekçileri zam, ekonomik kriz ve yoksullaşma sonucunda insanca yaşam seviyesinden uzaklaşmışlardır
” ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından grup, yanlarında getirdikleri maaş bordroları, elektrik faturaları, doğalgaz faturaları ve kredi kartı ekstreleri yaktı.