https://tr.sputniknews.com/20211124/egitim-is-sendikasindan-ankarada-zam-eylemi-1051112405.html

Eğitim İş Sendikası'ndan Ankara’da zam eylemi

Eğitim İş Sendikası'ndan Ankara’da zam eylemi

Eğitim İş Sendikası'na bağlı öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ekonomik gelişmeleri protesto etmek için Ulus Meydanı’nda bir araya geldi... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T17:07+0300

2021-11-24T17:07+0300

2021-11-24T17:10+0300

ekonomi

eğitim iş sendikası

protesto

öğretmen

dünya emekçi kadınlar günü

eylem

kriz

zam

ekonomi

sendika

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Eğitim İş Sendikası'na bağlı öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meydanlara indi. Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen eylemlerin Ankara ayağı Ulus Meydanı’nda gerçekleşti.“Tükeniyoruz” pankartları taşıyan öğretmenler, basın açıklaması da yaptı. Eğitim İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Şenol Eyüpoğlu “Biz eğitim emekçileri olarak artık her 24 Kasım’da atılan hamaset nutuklarını duymak istemiyoruz. Eğitim emekçileri zam, ekonomik kriz ve yoksullaşma sonucunda insanca yaşam seviyesinden uzaklaşmışlardır” ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından grup, yanlarında getirdikleri maaş bordroları, elektrik faturaları, doğalgaz faturaları ve kredi kartı ekstreleri yaktı.

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eğitim iş sendikası, protesto, öğretmen, dünya emekçi kadınlar günü, eylem, kriz, zam, ekonomi, sendika