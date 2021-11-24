https://tr.sputniknews.com/20211124/israilden-suriyeye-bir-saldiri-daha-1051089717.html

İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha

İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha

Suriye resmi ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Humus'un kuzeybatısında füze saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T03:20+0300

2021-11-24T03:20+0300

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dünya

suriye

israil

füze saldırısı

hava savunma sistemi

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İsrail'in Suriye krizinin başından bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.SANA'nın haberine göre Suriye hava savunması, ülkenin Humus kentinin güneybatısında İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verdi.Ajans, çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.Saldırıda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.17 Kasım'da işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyi hedef alınmış, atılan füzeler boş bir araziye düşmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211104/rusya-israil-suriyeye-hava-saldirisi-duzenledi-1050462724.html

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suriye, israil, füze saldırısı, hava savunma sistemi