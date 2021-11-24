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İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
Suriye resmi ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Humus'un kuzeybatısında füze saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T03:20+0300
2021-11-24T03:23+0300
dünya
suriye
israil
füze saldırısı
hava savunma sistemi
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İsrail'in Suriye krizinin başından bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.SANA'nın haberine göre Suriye hava savunması, ülkenin Humus kentinin güneybatısında İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verdi.Ajans, çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.Saldırıda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.17 Kasım'da işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyi hedef alınmış, atılan füzeler boş bir araziye düşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211104/rusya-israil-suriyeye-hava-saldirisi-duzenledi-1050462724.html
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suriye, israil, füze saldırısı, hava savunma sistemi

İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha

03:20 24.11.2021 (güncellendi: 03:23 24.11.2021)
© AP Photo / Hassan AmmarABD, Suriye'ye saldırı başlattı.
ABD, Suriye'ye saldırı başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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Suriye resmi ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Humus'un kuzeybatısında füze saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu.
İsrail'in Suriye krizinin başından bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
SANA'nın haberine göre Suriye hava savunması, ülkenin Humus kentinin güneybatısında İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verdi.
Ajans, çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Saldırıda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
17 Kasım'da işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyi hedef alınmış, atılan füzeler boş bir araziye düşmüştü.
Şam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
DÜNYA
Rusya: İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi
4 Kasım, 01:51
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