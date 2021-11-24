Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211124/israilden-suriyeye-bir-saldiri-daha-1051089717.html
İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
Suriye resmi ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Humus'un kuzeybatısında füze saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T03:20+0300
2021-11-24T03:20+0300
2021-11-24T03:23+0300
dünya
suriye
israil
füze saldırısı
hava savunma sistemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103302/94/1033029480_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_fa30492ce4f8be8c1b0f07d4eb4a1722.jpg
İsrail'in Suriye krizinin başından bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.SANA'nın haberine göre Suriye hava savunması, ülkenin Humus kentinin güneybatısında İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verdi.Ajans, çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.Saldırıda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.17 Kasım'da işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyi hedef alınmış, atılan füzeler boş bir araziye düşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211104/rusya-israil-suriyeye-hava-saldirisi-duzenledi-1050462724.html
suriye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103302/94/1033029480_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_48a8658511329e8f978953e743587dd3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, israil, füze saldırısı, hava savunma sistemi
İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha 03:20 24.11.2021 (güncellendi: 03:23 24.11.2021)
Suriye resmi ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Humus'un kuzeybatısında füze saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu.
İsrail'in Suriye krizinin başından bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
SANA'nın haberine göre Suriye hava savunması, ülkenin Humus kentinin güneybatısında İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verdi.
Ajans, çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Saldırıda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
17 Kasım'da işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyi hedef alınmış, atılan füzeler boş bir araziye düşmüştü.