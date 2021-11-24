Merkel'in eşi, düşük aşılama oranlarından 'Almanların tembelliğini' sorumlu tuttu

Yüzde 68'lik koronavirüs aşılama oranıyla İtalya, İspanya ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük bir aşı performansı sergileyen Almanya'da zorunlu aşı çağrıları sürerken, Başbakan Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer'den dikkat çeken bir açıklama geldi.Aşı yaptırmayan Almanları 'tembellikle' suçlayan Sauer, son haftalarda artış gösteren koronavirüs vakalarından ise Almanların 'rehavetini' sorumlu tuttu. İtalyan la Repubblica gazetesine konuşan Sauer, şu ifadeleri kullandı:Eşi Angela Merkel gibi, Sauer de bir kuantum kimyacısı.Akademik bir toplantı için İtalya'da bulunan Sauer'in yorumları, Merkel'in Almanların ülkedeki salgının dördüncü dalgasını kontrol altına almak için yeterince çaba göstermedikleri konusunda uyarısından bir gün sonra geldi. Gelecek ay görevden ayrılacak olan Merkel, sık sık Almanları aşı olmaya çağırıyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer, diğer Batı Avrupa ülkelerine kıyasla düşük seyreden aşılama oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, aşı yaptırmayan Almanları 'tembellikle' suçladı.
Yüzde 68'lik koronavirüs aşılama oranıyla İtalya, İspanya ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük bir aşı performansı sergileyen Almanya'da zorunlu aşı çağrıları sürerken, Başbakan Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Aşı yaptırmayan Almanları 'tembellikle' suçlayan Sauer, son haftalarda artış gösteren koronavirüs vakalarından ise Almanların 'rehavetini' sorumlu tuttu.
İtalyan la Repubblica gazetesine konuşan Sauer, şu ifadeleri kullandı:
"Nüfusun üçte birinin bilimsel bulgulara uymuyor olması hayret verici. Bu kısmen, Almanların tembelliğinden ve rehavetinden kaynaklanıyor. Bir diğer kesim ise kişisel bir inancı, 'aşı diktatörlüğü' olarak gördükleri şeye bir tür ideolojik tepkiyi takip eden insanlar. Bunlara bazı doktorlar ve bilim insanları da dahil."
Eşi Angela Merkel gibi, Sauer de bir kuantum kimyacısı.
Akademik bir toplantı için İtalya'da bulunan Sauer'in yorumları, Merkel'in Almanların ülkedeki salgının dördüncü dalgasını kontrol altına almak için yeterince çaba göstermedikleri konusunda uyarısından bir gün sonra geldi.
Gelecek ay görevden ayrılacak olan Merkel, sık sık Almanları aşı olmaya çağırıyor.