https://tr.sputniknews.com/20211124/merkelin-esi-dusuk-asilama-oranlarindan-almanlarin-tembelligini-sorumlu-tuttu-1051104410.html

Merkel'in eşi, düşük aşılama oranlarından 'Almanların tembelliğini' sorumlu tuttu

Merkel'in eşi, düşük aşılama oranlarından 'Almanların tembelliğini' sorumlu tuttu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer, diğer Batı Avrupa ülkelerine kıyasla düşük seyreden aşılama oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, aşı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T14:08+0300

2021-11-24T14:08+0300

2021-11-24T14:11+0300

dünya

almanya

angela merkel

joachim sauer

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Yüzde 68'lik koronavirüs aşılama oranıyla İtalya, İspanya ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük bir aşı performansı sergileyen Almanya'da zorunlu aşı çağrıları sürerken, Başbakan Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer'den dikkat çeken bir açıklama geldi.Aşı yaptırmayan Almanları 'tembellikle' suçlayan Sauer, son haftalarda artış gösteren koronavirüs vakalarından ise Almanların 'rehavetini' sorumlu tuttu. İtalyan la Repubblica gazetesine konuşan Sauer, şu ifadeleri kullandı:Eşi Angela Merkel gibi, Sauer de bir kuantum kimyacısı.Akademik bir toplantı için İtalya'da bulunan Sauer'in yorumları, Merkel'in Almanların ülkedeki salgının dördüncü dalgasını kontrol altına almak için yeterince çaba göstermedikleri konusunda uyarısından bir gün sonra geldi. Gelecek ay görevden ayrılacak olan Merkel, sık sık Almanları aşı olmaya çağırıyor.

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almanya, angela merkel, joachim sauer, koronavirüs, koronavirüs aşısı