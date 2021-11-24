https://tr.sputniknews.com/20211124/merkez-bankasi-bddk-ve-bankalarla-bir-araya-geliyor-1051120818.html

Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla bir araya gelecek

Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla bir araya gelecek

Piyasada yaşanan sert dalgalanmaların ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK ve bankacılarla yarın bir araya gelecek. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T22:19+0300

2021-11-24T22:19+0300

2021-11-24T22:26+0300

ekonomi

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

merkez bankası

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Türk Lirasında sert kayıpların yaşandığı kritik süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ile banka genel müdürleri yarın bir araya gelecek. Öğleden sonra planlanan toplantıda durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile dün Ankara’da bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmamıştı.

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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), merkez bankası