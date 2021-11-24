https://tr.sputniknews.com/20211124/rus-disisleri-lavrov-ve-ermenistan-disisleri-bakani-karabag-anlasmalarinin-uygulanmasini-gorustu-1051121043.html

Rus Dışişleri: Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı, Karabağ anlaşmalarının uygulanmasını görüştü

Rus Dışişleri: Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı, Karabağ anlaşmalarının uygulanmasını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ve Ermeni mevkidaşı Mirzoyan’ın telefonda görüşerek Dağlık Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaların uygulama sürecini... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T22:28+0300

2021-11-24T22:28+0300

2021-11-24T22:28+0300

dünya

rusya

ermenistan

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

azerbaycan

dağlık karabağ

ararat mirzoyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051082761_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_149bd7acfd41fd5f5c01f71d67826887.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaların uygulama sürecinin ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli anlaşmalarının uygulanmasındaki ilerleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 26 Kasım’da bir araya geleceği üçlü toplantı bağlamında ele alındı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca bakanların, uluslararası ve bölgesel gündemin diğer güncel konularına da değindiği ifade edildi.Daha önce Kremlin basın dairesi, üçlü anlaşmaların imzalanmasının yıldönümü ile aynı zamana denk gelen Putin, Paşinyan ve Aliyev arasındaki üçlü görüşmenin 26 Kasım'da Soçi'de gerçekleşeceğini bildirmişti. Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşeceği de ifade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211124/aliyev-rusya-basbakan-yardimcisi-overcukla-rus-sirketlerin-daglik-karabagdaki-islerini-konustu-1051115453.html

rusya

ermenistan

azerbaycan

dağlık karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ermenistan, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, azerbaycan, dağlık karabağ, ararat mirzoyan