Rusya SavunmaBakanlığı: Genelkurmay Başkanı Gerasimov ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, komutanların uluslararası güvenlik ile ilgili konuları ele aldıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında komutanlar, uluslararası güvenliğin güncel konularını ele aldı” ifadelerine yer verildi.Pentagon: Milley ve Gerasimov, ABD ve Rusya’yı kaygılandıran konuları görüştüABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada ise Gerasimov ve Milley’in bugünkü telefon görüşmesinde iki ülkeyi kaygılandıran bir dizi güvenlik konusunu görüştüğü kaydedildi.Açıklamada, “Komutanlar, güvenlikle ilgili kaygılara neden olan bir dizi konuyu görüştü. Bu telefon görüşmesi, komutanlar arasındaki iletişimin devamı niteliğinde gerçekleşti ve riskleri azaltmanın yanı sıra ihtilafların hızlı bir şekilde çözümünü amaçlıyordu” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Gerasimov’un ABD’li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, komutanların uluslararası güvenlik ile ilgili konuları ele aldıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, komutanların uluslararası güvenlik ile ilgili konuları ele aldıkları belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında komutanlar, uluslararası güvenliğin güncel konularını ele aldı” ifadelerine yer verildi.
Pentagon: Milley ve Gerasimov, ABD ve Rusya’yı kaygılandıran konuları görüştü
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada ise Gerasimov ve Milley’in bugünkü telefon görüşmesinde iki ülkeyi kaygılandıran bir dizi güvenlik konusunu görüştüğü kaydedildi.
Açıklamada, “Komutanlar, güvenlikle ilgili kaygılara neden olan bir dizi konuyu görüştü. Bu telefon görüşmesi, komutanlar arasındaki iletişimin devamı niteliğinde gerçekleşti ve riskleri azaltmanın yanı sıra ihtilafların hızlı bir şekilde çözümünü amaçlıyordu” denildi.