https://tr.sputniknews.com/20211123/soygu-abd-ordusu-rusyaya-karsi-nukleer-silah-kullanma-talimi-yapti-1051079904.html

Şoygu: ABD ordusu, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma talimi yaptı

Şoygu: ABD ordusu, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma talimi yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Rusya'ya karşı batı ve doğu yönlerinden aynı anda nükleer silah kullanma talimi yaptığını belirtti. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T20:43+0300

2021-11-23T20:43+0300

2021-11-23T20:43+0300

savunma

sergey şoygu

abd

çin

nükleer

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Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe'yle video konferans yöntemiyle bir görüşme yapan Şoygu, ABD'ye ait stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırı yakınındaki etkinliğinin önemli oranda arttığını tespit ettiklerini söyledi.Son bir ay içinde Rusya sınırlarına doğru yaklaşık 30 sorti düzenlendiğini, bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.5 kat fazla olduğunu kaydeden Şoygu, "ABD'nin stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı doğu ve batı yönlerinden aynı anda nükleer silah kullanma talimi yaptı. Söz konusu talim, Global Thunder 21 tatbikatı sırasında 10 uçakla gerçekleştirildi. Rus hava savunma araçları, ABD uçaklarını zamanında tespit ederek onları izlemeye aldı ve kazaların önlenmesine yönelik eylemleri uyguladı" dedi.'ABD'nin eylemleri Çin'i de tehdit ediyor'Şoygu, ABD'ye ait stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırı yakınındaki eylemlerinin Çin için de tehdit oluşturduğunun altını çizdi.Rus ve Çin donanmalarına ait savaş gemilerinin 17-23 Ekim tarihleri arasında ilk kez Batı Pasifik'te gerçekleştirdiği ortak devriyeden övgüyle söz eden Şoygu, "Ordularımız, karada, deniz ve havada işbirliği yapıyor. Operasyonel ve askeri hazırlık faaliyetlerinin yoğunluğu artıyor" diye ekledi.Görüşmede Rus ve Çinli bakanlar, iki ülke arasında askeri alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritası belgesini imzaladı.23 Ekim'de Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ve Çin donanmalarına ait 10 savaş gemisinin 17-23 Ekim tarihleri arasında ilk kez Batı Pasifik'te ortak devriye yaptıkları belirtilmişti.Bakanlık, ortak devriyelerin amacını, Rusya ve Çin bayraklarının gösterilmesi, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sürdürülmesi, iki ülkenin deniz ekonomik faaliyetleri alanındaki tesislerinin korunması olarak açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211023/rus-ve-cin-savas-gemilerinden-pasifikte-ilk-ortak-devriye-1050110839.html

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