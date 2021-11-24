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https://tr.sputniknews.com/20211124/selvi-optimarin-anketine-katilanlarin-yuzde-47si-ekonominin-daha-kotu-olacagini-dusunuyor-1051093567.html
Selvi: Optimar'ın anketine katılanların yüzde 47'si ekonominin daha kötü olacağını düşünüyor
Selvi: Optimar'ın anketine katılanların yüzde 47'si ekonominin daha kötü olacağını düşünüyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında son dönemde yapılan anket sonuçlarına yer verdi. Optimar’ın 13-20 Kasım tarihleri arasında 2507 kişi... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T09:44+0300
2021-11-24T09:44+0300
ekonomi
türkiye
euro
dolar
ekonomik kriz
abdulkadir selvi
ekonomi
optimar
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında 'Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu' dile getirdi. Güvenilir anketlerin kamuoyunun nabzının yokladığını belirten Selvi, "En büyük anketin seçim sandığı, en iyi göstergelerin ise piyasalar olduğuna inanıyorum. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 13-20 Kasım tarihleri arasında 2507 kişi üzerinde yapılan ve ilk kez bu köşede yayınlanan araştırma Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koyuyor. Dikkate alınması gereken bir başka veri de ekonomiyle ilgili umutsuzluğun artması. Ankete katılanların yüzde 47.3’ü önümüzdeki günlerde ekonominin daha kötü olacağını işaretlerken, daha iyi olacak diyenlerin oranı yüzde 20.2’de kalıyor. Ankete katılanların yüzde 47.3’ü ekonomi derken, ikinci sırada yüzde 16.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ve işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise bu oran yüzde 63.8’e çıkıyor. Onları ise sırasıyla eğitim ve Kovid-19 salgını takip ediyor" dedi.'Hangi parti çözer?'Selvi anket sonuçlarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211123/kilicdaroglu-sizleri-universite-bitirdikten-sonra-issiz-birakan-duzeni-yikacagiz-1051065832.html
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türkiye, euro, dolar, ekonomik kriz, abdulkadir selvi, ekonomi, optimar

Selvi: Optimar'ın anketine katılanların yüzde 47'si ekonominin daha kötü olacağını düşünüyor

09:44 24.11.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında son dönemde yapılan anket sonuçlarına yer verdi. Optimar’ın 13-20 Kasım tarihleri arasında 2507 kişi üzerinde yaptığı anket sonucuna göre Selvi "Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında 'Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu' dile getirdi. Güvenilir anketlerin kamuoyunun nabzının yokladığını belirten Selvi, "En büyük anketin seçim sandığı, en iyi göstergelerin ise piyasalar olduğuna inanıyorum.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 13-20 Kasım tarihleri arasında 2507 kişi üzerinde yapılan ve ilk kez bu köşede yayınlanan araştırma Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koyuyor. Dikkate alınması gereken bir başka veri de ekonomiyle ilgili umutsuzluğun artması. Ankete katılanların yüzde 47.3’ü önümüzdeki günlerde ekonominin daha kötü olacağını işaretlerken, daha iyi olacak diyenlerin oranı yüzde 20.2’de kalıyor. Ankete katılanların yüzde 47.3’ü ekonomi derken, ikinci sırada yüzde 16.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ve işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise bu oran yüzde 63.8’e çıkıyor. Onları ise sırasıyla eğitim ve Kovid-19 salgını takip ediyor" dedi.

'Hangi parti çözer?'

Selvi anket sonuçlarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:
"Optimar’ın anketine katılanların yüzde 27.88’i bu sorunu AK Parti’nin çözeceğini belirtirken, CHP çözer diyenlerin oranı yüzde 25.17 oldu. Hiçbiri diyenler yüzde 12.21’le üçüncü sırada gelirken, onu yüzde 9.13’le kararsızım diyenler takip etti. HDP çözer diyenler yüzde 8.74 olurken, onu yüzde 6.78’le İYİ Parti diyenler takip etti. MHP çözer diyenlerin oranı ise 5.42 oldu."
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