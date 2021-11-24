https://tr.sputniknews.com/20211124/selvi-optimarin-anketine-katilanlarin-yuzde-47si-ekonominin-daha-kotu-olacagini-dusunuyor-1051093567.html

Selvi: Optimar'ın anketine katılanların yüzde 47'si ekonominin daha kötü olacağını düşünüyor

Selvi: Optimar'ın anketine katılanların yüzde 47'si ekonominin daha kötü olacağını düşünüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında son dönemde yapılan anket sonuçlarına yer verdi. Optimar’ın 13-20 Kasım tarihleri arasında 2507 kişi... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T09:44+0300

2021-11-24T09:44+0300

2021-11-24T09:44+0300

ekonomi

türkiye

euro

dolar

ekonomik kriz

abdulkadir selvi

ekonomi

optimar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101889/58/1018895898_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8a074c09d20bb735d0595f70baee5d8c.jpg

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında 'Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu' dile getirdi. Güvenilir anketlerin kamuoyunun nabzının yokladığını belirten Selvi, "En büyük anketin seçim sandığı, en iyi göstergelerin ise piyasalar olduğuna inanıyorum. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 13-20 Kasım tarihleri arasında 2507 kişi üzerinde yapılan ve ilk kez bu köşede yayınlanan araştırma Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koyuyor. Dikkate alınması gereken bir başka veri de ekonomiyle ilgili umutsuzluğun artması. Ankete katılanların yüzde 47.3’ü önümüzdeki günlerde ekonominin daha kötü olacağını işaretlerken, daha iyi olacak diyenlerin oranı yüzde 20.2’de kalıyor. Ankete katılanların yüzde 47.3’ü ekonomi derken, ikinci sırada yüzde 16.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ve işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise bu oran yüzde 63.8’e çıkıyor. Onları ise sırasıyla eğitim ve Kovid-19 salgını takip ediyor" dedi.'Hangi parti çözer?'Selvi anket sonuçlarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211123/kilicdaroglu-sizleri-universite-bitirdikten-sonra-issiz-birakan-duzeni-yikacagiz-1051065832.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, euro, dolar, ekonomik kriz, abdulkadir selvi, ekonomi, optimar