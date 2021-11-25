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https://tr.sputniknews.com/20211125/abdde-tekerlekli-sandalyedeki-adami-yumruklayip-gasp-ettiler-1051148773.html
ABD'de tekerlekli sandalyedeki adama saldırı
ABD'de tekerlekli sandalyedeki adama saldırı
ABD'nin New York eyaletinde 4 saldırgan, tekerlekli sandalyedeki bir adamı saniyelerce yumruklayıp parasını ve telefonunu çaldı. Polis kayıplara karışan... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T16:28+0300
2021-11-25T16:28+0300
2021-11-25T16:31+0300
dünya
abd
gasp
tekerlekli sandalye
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ABD'nin New York eyaletine bağlı Bronx bölgesindeki Mount Hope semtinde tekerlekli sandalyedeki 39 yaşındaki adam, sokak ortasında dehşeti yaşadı.Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 4 kişi tekerlekli sandalyedeki adama saldırdı. Saldırganlardan biri yumrukladığı adamı yere düşürdü. Diğerleri de savunmasız durumdaki adama vurmaya devam etti. New York polisi saldırganların, adamın 800 dolar nakit parasının bulunduğu sırt çantasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştığını belirtti.
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abd, gasp, tekerlekli sandalye
ABD'de tekerlekli sandalyedeki adama saldırı 16:28 25.11.2021 (güncellendi: 16:31 25.11.2021)
ABD'nin New York eyaletinde 4 saldırgan, tekerlekli sandalyedeki bir adamı saniyelerce yumruklayıp parasını ve telefonunu çaldı. Polis kayıplara karışan saldırganları arıyor.
ABD'nin New York eyaletine bağlı Bronx bölgesindeki Mount Hope semtinde tekerlekli sandalyedeki
39 yaşındaki adam, sokak ortasında dehşeti yaşadı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 4 kişi tekerlekli sandalyedeki adama saldırdı. Saldırganlardan biri yumrukladığı adamı yere düşürdü. Diğerleri de savunmasız durumdaki adama vurmaya devam etti.
New York polisi saldırganların, adamın
800 dolar nakit parasının bulunduğu sırt çantasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştığını belirtti.